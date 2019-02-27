Иско не попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной»

сегодня, 01:35

Сегодня «Реал» и «Барселона» проведут ответный полуфинальный матч Кубка Испании. Стало известно, что встречу точно пропустит полузащитник «сливочных» Иско. Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари принял решение не включать его в состав, несмотря на то, что хавбек уже восстановился от травмы.

Также в этом матче мадридскому клубу не помогут Мариано Диас, Хесус Вальехо и Брахим Диас. Отмечается, что Солари должен будет исключить из списка ещё одного игрока, чтобы в заявке осталось 19 человек.

Ранее «Барселона» опубликовала свой состав на Эль Класико.