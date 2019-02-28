Грасия: «Целью „Уотфорда“ было постараться победить „Ливерпуль“»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в матче 28-го тура АПЛ .

Мы ещё до матча знали, что «Ливерпуль» играет очень хорошо. Это был тяжёлый матч для нашей команды. В последнее время мы проводили неплохие поединки, но сегодня соперник был намного сильнее и заслужил эту победу.

Нашей целью было постараться выиграть этот матч. Но получить очки в сегодняшнем матче не представлялось возможным, так что мы должны сосредоточиться на следующей игре.