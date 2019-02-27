Каррера: «Сомневаться в Аллегри, на мой взгляд, неправильно»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, работавший с Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», считает, что туринский клуб не должен расставаться со своим главным тренером.

«Ювентус» сейчас не очень хорошо играет, но это нормально. Бывают периоды, когда вы не в лучшей форме. Мне понравилась игра «Ювентуса» против «Болоньи», но нужно помнить, что команды, встречающиеся с «бьянконери», настраиваются на игру как на матч жизни.

Аллегри и его помощники сами знают что не так, они видят команду каждый день.