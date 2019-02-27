Каррера: «Сомневаться в Аллегри, на мой взгляд, неправильно»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, работавший с Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», считает, что туринский клуб не должен расставаться со своим главным тренером.
«Ювентус» сейчас не очень хорошо играет, но это нормально. Бывают периоды, когда вы не в лучшей форме. Мне понравилась игра «Ювентуса» против «Болоньи», но нужно помнить, что команды, встречающиеся с «бьянконери», настраиваются на игру как на матч жизни.
Аллегри и его помощники сами знают что не так, они видят команду каждый день.
Уйдет ли Аллегри из летом? Этого я не знаю, у него всё еще есть действующий контракт с «Ювентусом», за последние годы он выиграл всё, что мог. Сомневаться в Аллегри, на мой взгляд, неправильно.
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