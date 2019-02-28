Лукаку: «Мы хотим доминировать»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от победы над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 28-го тура АПЛ . Отметим, что бельгийский форвард записал на свой счёт дубль.

Мы хотим доминировать, мы хотим забивать и сохранять свои ворота в неприкосновенности. МЮ держал игру под контролем.

Для меня Люк Шоу является лучшим игроком МЮ в текущем сезоне, и я рад, что он отдал мне голевой пас.

Когда игроки вернутся в строй после травм, они могут усилить команду. У нас очень сильный состав.