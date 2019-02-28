Мане: «Впервые в „Ливерпуле“ сыграл центрального нападающего»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился впечатлениями от победы над «Уотфордом» (5:0). Мане в отсутствие Роберто Фирмино занял позицию центрфорварда и забил в итоге 2 мяча.

Главное - мы заработали три очка, поэтому я очень доволен. Впервые в «Ливерпуле» я играл центрального нападающего. Я всегда подчеркивал, что хочу помогать команде, так что готов играть на любой позиции, лишь бы приносить пользу.

Мы быстро двигались с мячом и без мяча, создали много моментов и абсолютно заслужили победу. Команда провела фантастическую игру, все молодцы. Это и стало ключом к победе.