Пике: «Лучше бы СМИ уделяли время каталонским политзаключенным, а не VAR»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Реалом» на выезде (3:0) выразил мнение, что СМИ в Испании одержимы темой VAR, но в то же время уделяют недостаточно времени проблемам каталонских политзаключенных.
Если бы испанское ТВ больше времени рассказывало о суде над политзаключенными, который крайне несправедлив, то, возможно, стране стало бы немного лучше. Жители Испании тогда смогли бы увидеть суть происходящего. Вместо этого СМИ без конца говорят о VAR.
Странно... всегда думал что футболист должен на поле мастерство показывать, а оказывается его профессия - молоть языком... О_о
Странно... всегда думал что футболист должен на поле мастерство показывать, а оказывается его профессия - молоть языком... О_о
ворота за фол на Винисусе. А еще несколько желтых карточек игрокам Барселоны судья зажал. Если бы не счет то можно было бы сказать что это судейская победа, но нет эта победа имени Суареса!
ворота за фол на Винисусе. А еще несколько желтых карточек игрокам Барселоны судья зажал. Если бы не счет то можно было бы сказать что это судейская победа, но нет эта победа имени Суареса!
ато все ветки засццрали нытьём про ВАР).
ато все ветки засццрали нытьём про ВАР).