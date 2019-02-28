Пике: «Лучше бы СМИ уделяли время каталонским политзаключенным, а не VAR»

28 февраля 2019, 09:47

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Реалом» на выезде (3:0) выразил мнение, что СМИ в Испании одержимы темой VAR , но в то же время уделяют недостаточно времени проблемам каталонских политзаключенных.