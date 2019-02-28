Самура: «Оргкомитет ЧМ-2022 и ФИФА успешно реализуют совместную программу»

28 февраля 2019, 10:55

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что международная федерация футбола и верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года успешно реализуют программу созданного совместного предприятия в подготовке мирового первенства.

Международная федерация футбола и верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года находятся в плотном сотрудничестве. Созданное в начале февраля совместное предприятие поможет поделиться тем большим опытом, который ФИФА получила в России, что позволит привнести новшества в атмосферу и местную культуру в рамках этого предприятия. Также совместное предприятие является инструментом для ФИФА , которое позволяет лучше контролировать основную деятельность комитета и в настоящий момент мы успешно реализуем нашу общую программу.