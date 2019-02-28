Самура: «Катар успешно использует опыт России в подготовке к ЧМ»

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что опыт России будет успешно использован при подготовке к проведению ЧМ -22 в Катаре.

Катар успешно использует опыт России в проведении чемпионата мира при подготовке к мировому первенству 2022 года. Например, Катар воодушевлен тем, как была организованна программа волонтеров в России.

Катару будет очень сложно обойти Россию в плане организации и атмосферы, которая была во время турнира, но он очень старается. У них есть свои аспекты и особенности культуры, которыми они готовы поделиться со всем миром. Я уверена, что первый чемпионат мира в стране Персидского залива будет таким же потрясающим, как и в России. Это будет то мировое футбольное первенство, когда зрители смогут посетить от двух до трех матчей в день, так как максимальное расстояние между стадионами можно будет преодолеть за один час езды.