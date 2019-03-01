США отказали в праве провести Кубок континента в 2020 году

01 марта 2019, 08:37

США не смогут провести Кубок континента 2020 года с участием лучших сборных Южной и Северной Америки. Такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола ( КОНМЕБОЛ ) в связи с отсутствием разрешения со стороны ФИФА .

В 2020 году пройдет Кубок Америки, где примут участие сборные только из южной части континента. Федерация футбола США предлагала организовать объединенный турнир, аналог соревнования 2016 года, который был посвящен столетию первого Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что в России может пройти Суперкубок Южной Америки-2020.