Боярский: «„Зенит“ потихоньку возвращается на победный путь»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу петербургской команды в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0).

Очень рад, что удалось набрать важные три очка. «Зенит» потихоньку возвращается на победный путь. Это дает шансы и надежды на матч 7 марта (в Лиге Европы против «Вильярреала» – прим.).

Азмун – большой молодец, мне он очень нравится. Конечно, ожидал такого дебюта. Ждем продолжения.

Он заменил Кокорина? Давайте не спешить с выводами. Еще неизвестно в каком состоянии, если вернется, будет Александр. Но он может стать дополнительным козырем в рукаве Семака. Мы все, в конце концов, знаем, на что способен Кокорин.