Президент «Урала»: «Не уступали „Зениту“ ни в чем»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ .

Считаю, что игра была равная, не уступали «Зениту» ни в чем, но те использовали стандарт, а мы не смогли. Все-таки «Зенит» - лидер чемпионата, но «Урал» смотрелся достойно, все ребята старались, выкладывались по полной, хотя проигрывать, конечно, обидно. Считаю, что сборы прошли продуктивно, футболисты ждали первого матча после возобновления чемпионата и смогли навязать борьбу «Зениту», в следующих матчах продолжим показывать хороший футбол. Хотел бы отметить работников стадиона, которые смогли подготовить газон к чемпионату, и на нашей арене, и на «СКБ-Банк Арене» замечательное поле.