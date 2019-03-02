Иванович: «Тяжело назвать игру „Зенита“ идеальной»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

Думаю, первый тайм мы провели очень хорошо, но потом стали думать о том, чтобы сохранить результат до конца матча. В итоге — очень важные три очка, продолжаем дальше. Обе команды старались добиться нужного результата, хотели выиграть. Думаю, и «Урала», и у нас были для этого хорошие моменты, но победили мы.



Тяжело назвать игру «Зенита» идеальной, но мы сыграли достаточно хорошо. Было два или три момента, в которых мы могли еще чуть-чуть доработать, сыграть еще лучше, но мы не пропустили, а это всегда радует. Было важно выиграть первый матч после перерыва. Эти матчи — начало второго круга — очень важные и очень тяжелые. Первые матчи после перерыва будут сложными для всех команд.