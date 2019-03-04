Тен Хаг: «Завтра нам необходимо сыграть на уровне „Реала“»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги чемпионов с «Реалом».

В первой игре «Аякс» уступил со счетом 1:2.

Наша цель завтра очевидна, но она неизменна в каждом матче – забивать голы. Мы «Аякс», и нам не важно, против кого мы играем. Всегда будем стараться доминировать, забивать и побеждать. «Реалу» не поможет Серхио Рамос, а это настоящий босс на футбольном поле, столп обороны мадридцев. Уверен, для «Реала» это не только тактическая, но и психологическая потеря.

Завтра мы хотим сами решать свою судьбу. Все игроки понимают, что если хотят продолжить борьбу за титул, то остался последний шанс. Мы всегда пытаемся завладеть инициативой. Это наш стиль игры в футбол. «Аякс» по-прежнему сражается на трех фронтах, но завтра нам необходимо сыграть на уровне «Реала».