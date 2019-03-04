Болельщики «Арсенала» смогут бесплатно добраться в Химки

Тульский «Арсенал» организует перевозку болельщиков на ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Оренбурга». Поединок состоится в Химках.

Болельщикам будут предоставлены комфортабельные автобусы из Тулы в Химки и обратно. Посещение матча на стадионе «Арена Химки» по бесплатным билетам. Запись желающих поддержать «Арсенал» в Химках производится в магазине ПФК «Арсенал» на Центральном стадионе 4 марта до 21.00 и 5 марта с 9.00 до 21.00.

В день матча, 6 марта, сбор болельщиков, отправляющихся в Химки, в 12.30 у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона. Отъезд в 13.00. Наличие клубной атрибутики желательно. Дети до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении одного из родителей, болельщики в возрасте 16-18 лет — в сопровождении совершеннолетнего.