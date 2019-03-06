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Воронин заступился за Кокорина и Мамаева

вчера, 13:41

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин заступился за форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Людям не надо смотреть, кто на чем катается. Играйте в футбол, посвятите всю свою жизнь какому-то делу, вам повезет, зарабатывайте. Футболисты ни у кого не крадут деньги. Как депутаты, олигархи или тому подобное. Футболисты всю свою жизнь посвящают одному делу, проходя через травмы, сборы, интернаты… Этого никто не знает. А особенно раньше, еще при мне, какие были интернаты и что было в этих интернатах!

В целом, футболисты и спортсмены всегда жили хорошо. В том числе при Советском Союзе. Не было Lamborghini, были «Волги».

Да, ребята поступили неправильно и плохо. Их надо наказать. Так накажите, вынесите какое-то решение! А держать ребят шесть месяцев в заключении, не выносить никакой приговор и постоянно говорить, что чего-то не хватает… Это бред! Бред полнейший! И все понимают, откуда и почему этот бред идет. Он идет сверху.

В субботу ночью можно проехаться по клубам и закрыть человек 200. Никто не говорит, что Кокорин и Мамаев правы. Нельзя стульями бить людей, нельзя вообще бить людей. Никто же не говорит, что это хорошо. Все знают, что так нельзя, это плохо. Но это каждый день происходит в Москве с интервалом в 10 минут в каждом районе: бьют, режут и тому подобное. И никого не закрывают. Когда так называемая золотая молодежь ездит и сбивает людей на светофорах, их тоже никто не закрывает, они и дальше ездят на машинах и прекрасно живут.

В Германии, если виноват, то ты либо садись, либо условно, либо какие-то работы, либо штраф. В Германии им ничего бы не было, поверьте. Они бы максимум заплатили большой штраф. Может, получили бы какие-то работы или еще что-то такое. Но полгода в СИЗО они бы не сидели точно.

Продолжат ли Мамаев и Кокорин играть в футбол? Кокорин точно продолжит. Во-первых, он еще молодой. Во-вторых, «Зенит» с ним контракт не разрывал и поддерживает его. Что касается Мамаева, тут не знаю, какая-то непонятная ситуация. Клуб вроде сразу сказал, что будет расторгать контракт. Но он классный футболист, мне он всегда нравился. Если разрешат, он найдет себе клуб.

Ранее Воронин вспомнил о своих выступлениях в составе «Динамо».

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Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp
   430 / 981
сегодня в 00:54
Да эт уже ваще ппц пошёл...

Главное - и нафиг власти себя так принижают в глазах общественности?
Как будто и без этого их все обожают.

Поначалу понятное дело все брыканули.
Зажрались, надрались, подрались...
Это было явно лишним в их репутации.

Но вот на кой ляд выпячивать такую явную необъективность и кривизну судебной системы - просто непонятно.
Естественно по прошествии времени теперь уже каждый третий наверное сам хочет Паку стулом въе....ть.

Давно пора эту тему закрыть.
Людей и общество зачем портить?
kastites
kastites
   383 / 981
вчера в 19:16
Да. Все знают ,что дело заказное и шито белыми нитками
Москалям закон не писан
grazie100
grazie100 ответил mihaluch
   582 / 981
вчера в 16:18
За убиство неумышленное дают 3 года . Заботливый ты наш 🐽фанат Спартака, добрую половину таких отмороженных уже давно надо было посадить ..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Mangur
   10 / 981
вчера в 14:59
Закон есть закон.
Никто и не спорит.....
Просто Воронин хотел подчеркнуть : "omnes sunt aequales ante legem" - перед законом все равны......а не эта выбранная кем то пара "оступившихся" для правосудия...из сотен подобных....для показательного публичного порицания....
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 14:59
Преступность в лице Кокорина и Мамаева вконец обнаглела.Это надо, пяти лет ещё не отсидели, а уже просятся чтобы их выпустили. А может следователи в книгу рекордов Гинеса метят,как за самое долгое следствие в истории юриспруденции.
beefs
beefs
   132 / 981
вчера в 14:52
Все правильно, это все понимают, но есть паки и их покровитель...
Mangur
Mangur
   197 / 981
вчера в 14:40
Закон есть закон.
1-й парень
1-й парень
   231 / 981
вчера в 13:44
Против только свиньи, были ещк и кони, но как только их перестали считать конкурентами на золото в чемпионате, они угомонились.
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