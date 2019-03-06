Воронин заступился за Кокорина и Мамаева

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин заступился за форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Людям не надо смотреть, кто на чем катается. Играйте в футбол, посвятите всю свою жизнь какому-то делу, вам повезет, зарабатывайте. Футболисты ни у кого не крадут деньги. Как депутаты, олигархи или тому подобное. Футболисты всю свою жизнь посвящают одному делу, проходя через травмы, сборы, интернаты… Этого никто не знает. А особенно раньше, еще при мне, какие были интернаты и что было в этих интернатах!

В целом, футболисты и спортсмены всегда жили хорошо. В том числе при Советском Союзе. Не было Lamborghini, были «Волги».

Да, ребята поступили неправильно и плохо. Их надо наказать. Так накажите, вынесите какое-то решение! А держать ребят шесть месяцев в заключении, не выносить никакой приговор и постоянно говорить, что чего-то не хватает… Это бред! Бред полнейший! И все понимают, откуда и почему этот бред идет. Он идет сверху.

В субботу ночью можно проехаться по клубам и закрыть человек 200. Никто не говорит, что Кокорин и Мамаев правы. Нельзя стульями бить людей, нельзя вообще бить людей. Никто же не говорит, что это хорошо. Все знают, что так нельзя, это плохо. Но это каждый день происходит в Москве с интервалом в 10 минут в каждом районе: бьют, режут и тому подобное. И никого не закрывают. Когда так называемая золотая молодежь ездит и сбивает людей на светофорах, их тоже никто не закрывает, они и дальше ездят на машинах и прекрасно живут.

В Германии, если виноват, то ты либо садись, либо условно, либо какие-то работы, либо штраф. В Германии им ничего бы не было, поверьте. Они бы максимум заплатили большой штраф. Может, получили бы какие-то работы или еще что-то такое. Но полгода в СИЗО они бы не сидели точно.

Продолжат ли Мамаев и Кокорин играть в футбол? Кокорин точно продолжит. Во-первых, он еще молодой. Во-вторых, «Зенит» с ним контракт не разрывал и поддерживает его. Что касается Мамаева, тут не знаю, какая-то непонятная ситуация. Клуб вроде сразу сказал, что будет расторгать контракт. Но он классный футболист, мне он всегда нравился. Если разрешат, он найдет себе клуб.