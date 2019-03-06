Воронин: «В „Динамо“ работали непрофессионалы и убивали клуб»

Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин вспомнил о своих выступлениях в составе «бело-голубых».

Воронин защищал цвета «Динамо» в период с 2010-го по 2014 год.

Я скучаю по той команде и по тому времени в целом. У нас действительно была хорошая команда. Это был хороший и дружный коллектив. Когда мы ходили ужинать с женами и семьями, к нам подходили даже болельщики «Спартака», жали руки и говорили, что тот футбол, в который мы играем, просто супер. Наше «Динамо» в СМИ называли московской «Барселоной»? Да, было дело. К сожалению, это уже история, но хорошая история. Мне хочется, чтобы при Хохлове это опять возродилось и команда добилась каких-то результатов или как минимум играла в тот футбол, в который когда-то играли мы.

«Динамо» в моей карьере оставило определенный след. И хороший, и плохой. Но больше было хорошего, чем плохого. В «Динамо» всегда были свои проблемы. Мне было очень жалко, когда я окунулся в это все. Я всю свою карьеру отыграл в Европе и видел, как люди работают в клубах. К моему большому сожалению, я видел, что в «Динамо» работают непрофессионалы и убивают клуб. «Динамо» — это та команда, которая должна быть в тройке, играть в Лиге чемпионов. С таким стадионом, с такими классными болельщиками, с такими традициями и с такими деньгами, которые у нее были.