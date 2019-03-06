Воронин: «В „Динамо“ работали непрофессионалы и убивали клуб»

Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин вспомнил о своих выступлениях в составе «бело-голубых».
Воронин защищал цвета «Динамо» в период с 2010-го по 2014 год.
Я скучаю по той команде и по тому времени в целом. У нас действительно была хорошая команда. Это был хороший и дружный коллектив. Когда мы ходили ужинать с женами и семьями, к нам подходили даже болельщики «Спартака», жали руки и говорили, что тот футбол, в который мы играем, просто супер. Наше «Динамо» в СМИ называли московской «Барселоной»? Да, было дело. К сожалению, это уже история, но хорошая история. Мне хочется, чтобы при Хохлове это опять возродилось и команда добилась каких-то результатов или как минимум играла в тот футбол, в который когда-то играли мы.
«Динамо» в моей карьере оставило определенный след. И хороший, и плохой. Но больше было хорошего, чем плохого. В «Динамо» всегда были свои проблемы. Мне было очень жалко, когда я окунулся в это все. Я всю свою карьеру отыграл в Европе и видел, как люди работают в клубах. К моему большому сожалению, я видел, что в «Динамо» работают непрофессионалы и убивают клуб. «Динамо» — это та команда, которая должна быть в тройке, играть в Лиге чемпионов. С таким стадионом, с такими классными болельщиками, с такими традициями и с такими деньгами, которые у нее были.
Или вот когда написали что спартак первый из российских клубов последнее место в группе занял. Помню сказал тогда "Вот позорище". И горестно так рукой взмахнул. А ты когда понял что зенит это позор?. Как среагировал?
Ты не держи в себе, не стесняйся. Скажи.
Или вот когда написали что спартак первый из российских клубов последнее место в группе занял. Помню сказал тогда "Вот позорище". И горестно так рукой взмахнул. А ты когда понял что зенит это позор?. Как среагировал?
Ты не держи в себе, не стесняйся. Скажи.
И точь-в-точь так и случилось, а он еще и стал искать виноватых потом в среде игроков и находил.
Силкин мало того, что не тренер, так он еще и мерзкий человек. Все, что нужно о нем знать.
И точь-в-точь так и случилось, а он еще и стал искать виноватых потом в среде игроков и находил.
Силкин мало того, что не тренер, так он еще и мерзкий человек. Все, что нужно о нем знать.
Вот ты пишишь: зенит бабло распиливает, ну пример один приведи. Только не про стройку, строители по всей стране пилят, и они не зенит.
Вот опять же пишишь: зенит для распила создавался! Обоснуй.
И так весь твой пламенный спич, шум есть, праведный пыл тоже есть. А фактов, смысла, извини, нет.
Зюганов с трибуны, ленин с броневика, ты попробуй возле вашей открывашки в день матча свои спичи потолкай, успех гарантирован.
Вот ты пишишь: зенит бабло распиливает, ну пример один приведи. Только не про стройку, строители по всей стране пилят, и они не зенит.
Вот опять же пишишь: зенит для распила создавался! Обоснуй.
И так весь твой пламенный спич, шум есть, праведный пыл тоже есть. А фактов, смысла, извини, нет.
Зюганов с трибуны, ленин с броневика, ты попробуй возле вашей открывашки в день матча свои спичи потолкай, успех гарантирован.
я уверен, что без проделок Гинера тут не обошлось.
я уверен, что без проделок Гинера тут не обошлось.
А динамо, а в динамо тоже самое. Когда в зените деньгизова отстранили, широков демонстративно с ним на бровке обнимался. На пару лет назад своими амбициями зенит отбросили. Теперь вот с хохловым терки устраивает. А так да, когда то ,давно, было Д И Н А М О.
А динамо, а в динамо тоже самое. Когда в зените деньгизова отстранили, широков демонстративно с ним на бровке обнимался. На пару лет назад своими амбициями зенит отбросили. Теперь вот с хохловым терки устраивает. А так да, когда то ,давно, было Д И Н А М О.