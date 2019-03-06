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Воронин: «В „Динамо“ работали непрофессионалы и убивали клуб»

вчера, 13:13

Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин вспомнил о своих выступлениях в составе «бело-голубых».

Воронин защищал цвета «Динамо» в период с 2010-го по 2014 год.

Я скучаю по той команде и по тому времени в целом. У нас действительно была хорошая команда. Это был хороший и дружный коллектив. Когда мы ходили ужинать с женами и семьями, к нам подходили даже болельщики «Спартака», жали руки и говорили, что тот футбол, в который мы играем, просто супер. Наше «Динамо» в СМИ называли московской «Барселоной»? Да, было дело. К сожалению, это уже история, но хорошая история. Мне хочется, чтобы при Хохлове это опять возродилось и команда добилась каких-то результатов или как минимум играла в тот футбол, в который когда-то играли мы.

«Динамо» в моей карьере оставило определенный след. И хороший, и плохой. Но больше было хорошего, чем плохого. В «Динамо» всегда были свои проблемы. Мне было очень жалко, когда я окунулся в это все. Я всю свою карьеру отыграл в Европе и видел, как люди работают в клубах. К моему большому сожалению, я видел, что в «Динамо» работают непрофессионалы и убивают клуб. «Динамо» — это та команда, которая должна быть в тройке, играть в Лиге чемпионов. С таким стадионом, с такими классными болельщиками, с такими традициями и с такими деньгами, которые у нее были.

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Все комментарии
Iam world
Iam world
вчера в 16:28
То Динамо показывало самый приятный глазу футбол, что я видел в РПЛ. Сейчас надеюсь Краснодар будет показывать примерно такую игру, все предпосылки есть!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Т34
   316 / 981
вчера в 15:52
Факты и обоснования пусть прокурор дает. На твой спич ты получил спич в ответ. И если ты суешь свой нос в чужие дела, то нечего тогда строить обиженного, если затрагивают тебя или твой клуб. Не нравится, все очень просто, ушел тихо, можно и по английски, но тогда уже ни ты, ни тебя, никто доставать не будет на соккере. Можешь толкать речи, хоть с броневика, хоть с трибуны в обнимку с Навальным, хоть с Собчачкой на поле, в центре круга на Распил-арене, перед благодарными, за съеденную крышу, бакланами. Они будут согласно кивать и восторгаться твоими лекторскими способностями, а Ленин с Зюгановым будут плакать в сторонке, посрамленные величием твоего ораторского искусства.
Да я не обижен , грешно как говориться обижаться. И нос в ваш клуб не сую, прошу про свой факты привести. И нравится мне, весело читать некотых. А что мне делать, куда идти, сам решаю. Я же прошу, смиренно причем, про позор и стыд за зенит распиши пожалуйста. Вот стыдно тебе, а как? В чем выражается? Вот когда вашим ливерпуль шестой закатил, я телевизор выключил. Сказал несколько некрасивых слов, стыдно было. А ты как? При каких обстоятельствах за зенит стыдился?
Или вот когда написали что спартак первый из российских клубов последнее место в группе занял. Помню сказал тогда "Вот позорище". И горестно так рукой взмахнул. А ты когда понял что зенит это позор?. Как среагировал?
Ты не держи в себе, не стесняйся. Скажи.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Avalanche85
   19 / 981
вчера в 15:25
То Динамо Силкина играло лучший футбол в стране. Крутые времена были...
При чем тут Силкин? Когда Божович ушел, я тогда писал, что физы и тактики, которой ставит Миодраг, хватит на 3-4 месяца, потом "Динамо" с Силкиным полетит в тартарары, потому что он не тренер.

И точь-в-точь так и случилось, а он еще и стал искать виноватых потом в среде игроков и находил.

Силкин мало того, что не тренер, так он еще и мерзкий человек. Все, что нужно о нем знать.
Т34
Т34 ответил Риелтор с берегов Невы
   20 / 981
вчера в 15:16
Тебе бы спичи для зюганова писать. Вот я пишу что болел своих обзывают. Неправда? Не так? Может антирекордов не было в этом году (первая росс. команда последняя в группе европы) Или карера сам ушел , добровольно, никто его не плавил? Где я соврал? Вот ты пишишь: зенит бабло распиливает, ну пример один приведи. Только не про стройку, строители по всей стране пилят, и они не зенит. Вот опять же пишишь: зенит для распила создавался! Обоснуй. И так весь твой пламенный спич, шум есть, праведный пыл тоже есть. А фактов, смысла, извини, нет. Зюганов с трибуны, ленин с броневика, ты попробуй возле вашей открывашки в день матча свои спичи потолкай, успех гарантирован.
Факты и обоснования пусть прокурор дает. На твой спич ты получил спич в ответ. И если ты суешь свой нос в чужие дела, то нечего тогда строить обиженного, если затрагивают тебя или твой клуб. Не нравится, все очень просто, ушел тихо, можно и по английски, но тогда уже ни ты, ни тебя, никто доставать не будет на соккере. Можешь толкать речи, хоть с броневика, хоть с трибуны в обнимку с Навальным, хоть с Собчачкой на поле, в центре круга на Распил-арене, перед благодарными, за съеденную крышу, бакланами. Они будут согласно кивать и восторгаться твоими лекторскими способностями, а Ленин с Зюгановым будут плакать в сторонке, посрамленные величием твоего ораторского искусства.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Т34
   316 / 981
вчера в 14:42
Вот в зените работают профессионалы! Только не по футболу, футбола там нет. Зато по распиливанию бабла, по системе купи-продай, этим профессионалам нет равных. Газпроектовский зенит и был создан для этого. С таким "спонсором" а скорее хозяином бомжевику вообще стыдно быть ниже первого места. Но там такие футбольные "профессионалы", что даже пятое место уже за радость. Загубили клуб, где были свои воспитанники, засорили аргентинскими легионерами средней руки (или ноги), довели до того, что стал позором в нашем футболе, с ослаблением составов конкурентов, с дутыми рейтингами, с надуванием щек он мнимой важности, но отсутствием игры. Стыдно, за некогда футбольный клуб Питера, превратившийся в кабинетный проект газпромовских деятелей, а также питерской и государственной верхушки, которая даже не скрывает своего отношения к выкормышу Газпрома, щеголяя на матчах проекта в голубых шарфиках.
Тебе бы спичи для зюганова писать. Вот я пишу что болел своих обзывают. Неправда? Не так? Может антирекордов не было в этом году (первая росс. команда последняя в группе европы) Или карера сам ушел , добровольно, никто его не плавил? Где я соврал?
Вот ты пишишь: зенит бабло распиливает, ну пример один приведи. Только не про стройку, строители по всей стране пилят, и они не зенит.
Вот опять же пишишь: зенит для распила создавался! Обоснуй.
И так весь твой пламенный спич, шум есть, праведный пыл тоже есть. А фактов, смысла, извини, нет.
Зюганов с трибуны, ленин с броневика, ты попробуй возле вашей открывашки в день матча свои спичи потолкай, успех гарантирован.
Avalanche85
Avalanche85 ответил anfield1984
   749 / 981
вчера в 14:33
Это Динамо не Силкина, а Божовича. Изнасилкин так подготовил команду к следующему сезону, что и врагу не пожелаешь.
Вообще то да. Наследие Божовича, однозначно, но играли то при Силкине.
Т34
Т34 ответил Риелтор с берегов Невы
   20 / 981
вчера в 14:15
Так в спартаке 16 лет не профессионалы работают. И ничего. Уже и болел своих обзывают и тренеров приведших к победе сплавляют, и антирекорды один за одним, и ничего. В чемпионской гонке после ничьей, от президента до игроков говорят что здорово, если так играть, то здорово. А я думал что чемпионская гонка это когда очки не теряешь. Но им, не профессионалам видней. А динамо, а в динамо тоже самое. Когда в зените деньгизова отстранили, широков демонстративно с ним на бровке обнимался. На пару лет назад своими амбициями зенит отбросили. Теперь вот с хохловым терки устраивает. А так да, когда то ,давно, было Д И Н А М О.
Вот в зените работают профессионалы! Только не по футболу, футбола там нет. Зато по распиливанию бабла, по системе купи-продай, этим профессионалам нет равных. Газпроектовский зенит и был создан для этого. С таким "спонсором" а скорее хозяином бомжевику вообще стыдно быть ниже первого места. Но там такие футбольные "профессионалы", что даже пятое место уже за радость. Загубили клуб, где были свои воспитанники, засорили аргентинскими легионерами средней руки (или ноги), довели до того, что стал позором в нашем футболе, с ослаблением составов конкурентов, с дутыми рейтингами, с надуванием щек он мнимой важности, но отсутствием игры. Стыдно, за некогда футбольный клуб Питера, превратившийся в кабинетный проект газпромовских деятелей, а также питерской и государственной верхушки, которая даже не скрывает своего отношения к выкормышу Газпрома, щеголяя на матчах проекта в голубых шарфиках.
Drunengofs
Drunengofs ответил Санкт-Ватутинки
вчера в 14:14
"Наше «Динамо» в СМИ называли московской «Барселоной»? Да, было дело" - чего? Подскажите, пожалуйста, год, когда Динамо было на таком пике, что аж Барсу напоминало? Я, кажется, был в анабиозе!
Сезон 2011/2012 , переходный, состоящий из трех кругов: весна - осень - весна.
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 14:14
Работали профессионалы по получению денег в свой карман от футбольной деятельности.
Степка питерский
Степка питерский
   223 / 981
вчера в 14:12
профессионалы погружали динамо на дно
anfield1984
anfield1984 ответил Avalanche85
   188 / 981
вчера в 14:04
Это Динамо не Силкина, а Божовича. Изнасилкин так подготовил команду к следующему сезону, что и врагу не пожелаешь.
anfield1984
anfield1984
   188 / 981
вчера в 14:02
В Динамо работали профессионалы в области распила бюджета и отмывания черного нала.
beefs
beefs
   132 / 981
вчера в 13:47
А где у нас профессионалы...
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 981
вчера в 13:44
Все проели...
LOpp
LOpp
   6 / 981
вчера в 13:39
как же не повезло с руководством московским клубам: Торпедо, Динамо и Спартаку.
я уверен, что без проделок Гинера тут не обошлось.
Egorium
Egorium
   115 / 981
вчера в 13:35
В Динамо всегда работали непрофесионалы, берут из обычно из спартака.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   316 / 981
вчера в 13:31
Так в спартаке 16 лет не профессионалы работают. И ничего. Уже и болел своих обзывают и тренеров приведших к победе сплавляют, и антирекорды один за одним, и ничего. В чемпионской гонке после ничьей, от президента до игроков говорят что здорово, если так играть, то здорово. А я думал что чемпионская гонка это когда очки не теряешь. Но им, не профессионалам видней.
А динамо, а в динамо тоже самое. Когда в зените деньгизова отстранили, широков демонстративно с ним на бровке обнимался. На пару лет назад своими амбициями зенит отбросили. Теперь вот с хохловым терки устраивает. А так да, когда то ,давно, было Д И Н А М О.
Abverin
Abverin ответил Санкт-Ватутинки
   68 / 981
вчера в 13:28
"Наше «Динамо» в СМИ называли московской «Барселоной»? Да, было дело" - чего? Подскажите, пожалуйста, год, когда Динамо было на таком пике, что аж Барсу напоминало? Я, кажется, был в анабиозе!
Ну приврал чуток, бывает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Санкт-Ватутинки
   2 / 981
вчера в 13:26
Воронин до сих пор в Анабиозе,там скорости были как трактора
Mangur
Mangur
   197 / 981
вчера в 13:26
С чем то согласен.С чем то нет. Спасибо Воронину за добрые слова.
Avalanche85
Avalanche85
   749 / 981
вчера в 13:21
То Динамо Силкина играло лучший футбол в стране. Крутые времена были...
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   32 / 981
вчера в 13:18
"Наше «Динамо» в СМИ называли московской «Барселоной»? Да, было дело" - чего? Подскажите, пожалуйста, год, когда Динамо было на таком пике, что аж Барсу напоминало? Я, кажется, был в анабиозе!
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