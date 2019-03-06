Кальеха: «Для нас приоритет – чемпионат Испании»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом».

Для нас приоритет – чемпионат, потому что мы хотим остаться в высшей лиге. Но и в Лиге Европы мы хотим сыграть наилучшим образом. Мне не кажется, что Лига Европы – это обуза. Мы всегда хотим побеждать. Верю в то, что наш состав готов к успешному выступлению в Лиге Европы. У нас классные игроки. И все без сомнения будут сражаться на поле. «Зенит» – команда талантливых игроков. Зимние трансферы улучшили качество игры «Зенита». И я жду, что завтра он будет играть так, как обычно. Не думаю, что тренер соперника поменяет что-то специально под нашу команду.