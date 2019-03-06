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Кальеха: «Для нас приоритет – чемпионат Испании»

вчера, 20:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал20:55 Не начался

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом».

Для нас приоритет – чемпионат, потому что мы хотим остаться в высшей лиге. Но и в Лиге Европы мы хотим сыграть наилучшим образом. Мне не кажется, что Лига Европы – это обуза. Мы всегда хотим побеждать. Верю в то, что наш состав готов к успешному выступлению в Лиге Европы. У нас классные игроки. И все без сомнения будут сражаться на поле. «Зенит» – команда талантливых игроков. Зимние трансферы улучшили качество игры «Зенита». И я жду, что завтра он будет играть так, как обычно. Не думаю, что тренер соперника поменяет что-то специально под нашу команду.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
сегодня в 04:27
Вот поэтому Зенит вас и победит.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   32 / 981
вчера в 21:18
Не просто так зенит себе соперников подбирал по плейофф! Отсеивали всех, у кого есть хоть какая-то мотивация в Европе, выбрали только аутсайдеров своих чемпионатов и проплатили их на жеребьевке!
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 20:51
Сегунда маячит всё отчётливее.
Miaf
Miaf
   33 / 981
вчера в 20:13
Все верно, видимо будут третьим составом зеньку мутузить
STVA 1
STVA 1
   94 / 981
вчера в 20:12
Так и есть.В Ла Лиге почти на выживание стоят.
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