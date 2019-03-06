ГлавнаяНовости

Шевченко: «„Челси“ - главный фаворит Лиги Европы»

вчера, 16:47

Бывший футболист киевского «Динамо» и «Челси» Андрей Шевченко, который в данный момент работает главным тренером сборной Украины, оценил шансы своих бывших клубов, которые встретятся между собой на стадии 1/8 финала Лиги Европы

Для меня это просто замечательная пара по итогам жеребьевки, ведь я выступал за эти клубы и болею за них. В конце концов, при любых раскладах никто динамовцев не осудит. А значит — в этом противостоянии они могут только что-то приобрести. «Динамо» — это команда, которая демонстрирует прогресс в игре. К тому же сезон в Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу.

Нынешний «Челси» — очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в ее игре. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левандовски: «Никто не имеет права говорить: „Ты не сможешь“»
Сегодня, 12:03 Комментарии0
Левандовски: «В „Боруссии“ Д оставался на дополнительные тренировки»
Сегодня, 11:30 Комментарии2
Невилл - Сульшеру: «Где установить тебе памятник?»
Сегодня, 11:19 Комментарии6
Бартез: «ПСЖ не проявил уважения к „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 10:58 Комментарии8
Реднапп: «На новом стадионе „Тоттенхэма“ будет невероятная атмосфера»
Сегодня, 10:26 Комментарии0
Бартомеу хочет продлить контракт с Месси
Сегодня, 10:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
blitz
blitz
   341 / 981
вчера в 23:34
Фаворит на бумаге, а как получится посмотрим.
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov ответил 25процентный клоун
   913 / 981
вчера в 22:24
Только фпны Челси ругаю команду ,на остальных она производит впечатление
Интересное замечание!
dimagas1
dimagas1
   323 / 981
вчера в 18:36
Игроки Динамо на пару рангов ниже ,так что если не проиграют больше чем в 1-2 мяча то будет реально сенсация.
Egorium
Egorium
   115 / 981
вчера в 18:00
А хохлам разве там что-то светит?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   353 / 981
вчера в 17:50
Если учитывать, что в четверку мы не попадаем, а в ЛЧ очень хочется, то победа в ЛЕ может стать главной задачей на остаток сезона.
И самое главное, Челси это под силу. Нужно только сосредоточить усилия
За адекватность
За адекватность ответил particular
   64 / 981
вчера в 17:42
ЛЕ, вообще, турнир, в котором фавориты и аутсайдеры, достаточно условны... Кто мотивирован и удачлив, - тот и зацепит главный приз..:))
Приветствую. На мой взгляд все же определенный круг фаворитов есть. Не думаю, что даже при бешенной мотивации и удаче условно Ренн, Славия или Загреб возьмут ЛЕ.
kust07
kust07
   249 / 981
вчера в 17:36
Я бы не сказал.
Romeo 777
Romeo 777
   423 / 981
вчера в 17:24
Далеко не факт...
particular
particular
   7 / 981
вчера в 16:57
ЛЕ, вообще, турнир, в котором фавориты и аутсайдеры, достаточно условны...
Кто мотивирован и удачлив, - тот и зацепит главный приз..:))
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:50
Шевченко просто сейчас не до футбола.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 16:50
Только фпны Челси ругаю команду ,на остальных она производит впечатление
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100