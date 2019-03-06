Морено: «„Зенит“ - высококлассный соперник»

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом».

Лига Европы - это тот турнир, который нас волнует. Мы с нетерпением ждем матча. Будем много и плодотворно работать перед матчем, постараемся сыграть как можно лучше. Надеемся показать достойный результат. У «Зенита» опытная защитная линия. Мы попытаемся ранить оборону с помощью оружия, которое у нас есть. «Зенит» - высококлассный соперник. Он лидирует в чемпионате и провел первые матчи года очень хорошо. Однако мы постараемся склонить чашу весов в свою пользу.