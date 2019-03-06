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Морено: «„Зенит“ - высококлассный соперник»

вчера, 19:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал20:55 Не начался

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом».

Лига Европы - это тот турнир, который нас волнует. Мы с нетерпением ждем матча. Будем много и плодотворно работать перед матчем, постараемся сыграть как можно лучше. Надеемся показать достойный результат. У «Зенита» опытная защитная линия. Мы попытаемся ранить оборону с помощью оружия, которое у нас есть. «Зенит» - высококлассный соперник. Он лидирует в чемпионате и провел первые матчи года очень хорошо. Однако мы постараемся склонить чашу весов в свою пользу. 

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   238 / 981
сегодня в 09:12
Морено: "Зенит" - высококлассный соперник. Это ведь не ноунейм какой то из тарасовки, который мы нагнули в том году"
1 команда
1 команда ответил Литейный 4
   121 / 981
сегодня в 00:29
У кого-то еврокубки, а у кого-то картонные. Гыгыгы
Тиново-солевые.
Гавроша
Гавроша ответил Игорь Солнцев
   23 / 981
вчера в 22:12
Свинарник, с историей интриг и скандалов, почти сто лет хрюкает без трофеев, отмуреный АЕКами, ПАОКами и всякими Славиями.
Сперва отмуренили потом отрапидили, вот пупскики и визжат.
серый1925
серый1925
   467 / 981
вчера в 21:33
Пусть победит сильнейший . Вперёд Зенит и удачи Вам и нам !!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил viv
   281 / 981
вчера в 21:03
Ох чувствую будет хрюканья из свинарника..... если лазурные не пройдут Вильярреал..... который опустил "спартак 43" на 4-ое место в ЛЕ с антирекордом....
пройдут.
Литейный 4
Литейный 4 ответил pavkur
   1 / 981
вчера в 21:03
В этом сомневаются только в тарасовке, потому и играют только в кубке тины.
У кого-то еврокубки, а у кого-то картонные. Гыгыгы
viv
viv
   66 / 981
вчера в 20:55
Ох чувствую будет хрюканья из свинарника..... если лазурные не пройдут Вильярреал..... который опустил "спартак 43" на 4-ое место в ЛЕ с антирекордом....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   281 / 981
вчера в 20:54
спартачи-то чего радуются? 7:0 забыли? и хде вы нынче? не вижу.
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   123 / 981
вчера в 20:41
ИСПАНЦЫ КАК ВСЕГДА РАСТОПЧУТ ПИРИФИРИЮ И ВСЕ ВЗДОХНУТ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ, ЗАКОНЧАТСЯ ПОЕЗДКИ НА ВОНЮЧУЮ АРЕНУ
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   45 / 981
вчера в 20:38
Свинарник, с историей интриг и скандалов, почти сто лет хрюкает без трофеев, отмуреный АЕКами, ПАОКами и всякими Славиями.
parallels
parallels
   9 / 981
вчера в 20:17
конечно. ведь мы же не отрапиденный спартак.
борька
борька
   142 / 981
вчера в 20:17
Дворовая команда,чтук пять влепите! Удачи испанцам!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   60 / 981
вчера в 20:12
    jobss
    jobss ответил Коля58
       218 / 981
    вчера в 20:07
    Кто ответит? Кому и где можно задать вопрос по Бану?
    https://www.soccer.ru/game/league/1081486.shtml
    Коля58
    Коля58
    вчера в 20:02
    Кто ответит?
    Кому и где можно задать вопрос по Бану?
    pavkur
    pavkur
       269 / 981
    вчера в 19:58
    В этом сомневаются только в тарасовке, потому и играют только в кубке тины.
    Miaf
    Miaf
       33 / 981
    вчера в 19:55
    потроллил зеньку
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