Бартомеу: «Дембеле лучше, чем Неймар»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал слухи о том, что форвард ПСЖ Неймар может вернуться в команду.
Я не могу ответить точно, вернется он или нет. Могу заявить только то, что эти деньги (которые «Барселона» получила за Неймара) были направлены на наше будущее. На эти средства мы подписали Коутиньо и Дембеле. Считаю, что Дембеле лучше, чем Неймар. Мы счастливы, что он выступает за нас.
Получили за него рекордные деньги, а было бы им легче, если бы сейчас его лечили?
Получили за него рекордные деньги, а было бы им легче, если бы сейчас его лечили?
Надеюсь будет только улучшать свою игру.
Надеюсь будет только улучшать свою игру.
Дембеле по ногам пока так не били как Неймара в Барселоне. Бразилец зарабатывал на себе кучу желтых соперника и опасных штрафных.
Дембеле по ногам пока так не били как Неймара в Барселоне. Бразилец зарабатывал на себе кучу желтых соперника и опасных штрафных.
«Я не могу ответить точно, вернется он или нет. Могу заявить только то, что эти деньги (которые «Барселона» получила за Неймара) были направлены на наше будущее...на судей.
«Я не могу ответить точно, вернется он или нет. Могу заявить только то, что эти деньги (которые «Барселона» получила за Неймара) были направлены на наше будущее...на судей.
Конечно, Неймара нет в клубе, значит Усман лучше.
А вообще Дембеле ещё будет прибавлять!!! Ещё как!!!
Конечно, Неймара нет в клубе, значит Усман лучше.
А вообще Дембеле ещё будет прибавлять!!! Ещё как!!!
Но конечно он не лучше Неймара, но бразил приходил в Барсу готовым игроком. Вот в чем разница
Но конечно он не лучше Неймара, но бразил приходил в Барсу готовым игроком. Вот в чем разница