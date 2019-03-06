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Бартомеу: «Дембеле лучше, чем Неймар»

вчера, 19:26

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал слухи о том, что форвард ПСЖ Неймар может вернуться в команду.

Я не могу ответить точно, вернется он или нет. Могу заявить только то, что эти деньги (которые «Барселона» получила за Неймара) были направлены на наше будущее. На эти средства мы подписали Коутиньо и Дембеле. Считаю, что Дембеле лучше, чем Неймар. Мы счастливы, что он выступает за нас. 

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил RamonCSKA
   263 / 981
сегодня в 09:48
Но Коут и Дембель вместе за цену хрустального Нея - это хорошая сделка :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   263 / 981
сегодня в 09:47
Видно что француз прогрессирует, надежда что и Коут апнется :)
авито
авито ответил Евгений Макрушин
   591 / 981
сегодня в 09:18
Особенно Дембеле в тройку входит сборной Франции,куда до него Гризману, Мбапе,Погба,каждое Ваше сообщение все больше и больше смешит Вашими познаниями...
Ну ты прям футбольный эксперт) В телевизор не зовут работать?
ЮЗИК
ЮЗИК
   292 / 981
сегодня в 05:33
Правильно сказал
ДСА
ДСА
   136 / 981
сегодня в 04:39
Пусть Неймар у теперь икается.
Agamaga
Agamaga ответил NGY
   119 / 981
сегодня в 00:16
Кто ЛЧ покупает, кто Ла Лигу. Рынок поделили между собой.
cielo notturno
cielo notturno ответил Гавроша
   199 / 981
вчера в 23:29
Это журналюги мусолят. Все время задают одни и те же вопросы.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил авито
   191 / 981
вчера в 22:47
Особенно Дембеле в тройку входит сборной Франции,куда до него Гризману, Мбапе,Погба,каждое Ваше сообщение все больше и больше смешит Вашими познаниями...
Гавроша
Гавроша
   23 / 981
вчера в 22:17
Почему барселона все время говорит, что не знает вернется он или нет. Неужели нельзя окончательно решить? И разве нет других игроков, что они на одном больном зациклились?

Получили за него рекордные деньги, а было бы им легче, если бы сейчас его лечили?
RamonCSKA
RamonCSKA
   375 / 981
вчера в 22:10
по моему вообще 2 разных футболиста, если неймар реально топ игрок, то дембеле хороший игрок но точно не уровень неймара близко
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   46 / 981
вчера в 22:08
Дембеле однозначно прибавил в этом сезоне.
Надеюсь будет только улучшать свою игру.
Incredulous
Incredulous
   182 / 981
вчера в 22:02
Тупое оправдание пятнадцатилетнего школьника.
Denkuz
Denkuz
   114 / 981
вчера в 21:47
Как это можно определить без денег?
Медив
Медив
   208 / 981
вчера в 21:45
Как показывает практика, от фраз типа "Бейл лучше Роналду", до "Что за 66 ня вообще сейчас происходит?" проходит около восьми месяцев
Neymar 10
Neymar 10
   417 / 981
вчера в 21:30
пфффхахаха )) не смеши мои седые ноги . дюмбеле и четверти не сделал того что сделал Неймар для барселоны! и трансферы на вырученые деньги даже наполовину себя не оправдали коутино так точно не оправдал .
Rex04
Rex04 ответил NGY
   355 / 981
вчера в 21:25
Реал Аякс 1-4 гы гы ...
Rex04
Rex04
   355 / 981
вчера в 21:22
Истина где-то рядом...
stanichnik
stanichnik
   103 / 981
вчера в 21:21
Мбаппе уже сейчас играет посильнее Каутиньо и если Барса приобретёт ещё и этого француза, то тогда за будущее в атаке у Барселоны можно быть спокойным. Тройка молодых техничных нападающих в составе Мбаппе-Дембеле-Малком после ухода Месси и Суареса будет наводить шороху в Ла-Лиге и Европе.
NGY
NGY
   40 / 981
вчера в 21:20
Дембеле еще ничего не показал и не выиграл. Одна, две травмы и может карьера поплыть.

Дембеле по ногам пока так не били как Неймара в Барселоне. Бразилец зарабатывал на себе кучу желтых соперника и опасных штрафных.
NGY
NGY
   40 / 981
вчера в 21:17
Хосеп Бартомеу про Неймара:

«Я не могу ответить точно, вернется он или нет. Могу заявить только то, что эти деньги (которые «Барселона» получила за Неймара) были направлены на наше будущее...на судей.
kella
kella
   768 / 981
вчера в 21:06
Смотря по каким параметрам сравнивать : возраст, опыт, голы, травмы, артистичность, тату и прочие ярлыки.
авито
авито ответил Евгений Макрушин
   591 / 981
вчера в 20:59
Ну насмешили так насмешили...
Втройку лучших в своих сборных:)
Apsny
Apsny
   102 / 981
вчера в 20:58
Пока не лучше, но более работоспособный.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил авито
   60 / 981
вчера в 20:51
Оба они в тройку лучших футболистов входят
Неймар с натяжкой может и входит...в пятерку. Когда играл за Барселону, то без натяжки входил, но сейчас он уже весь в травмах и сдает позиции, пацан Мбаппе уже лучше него
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 981
вчера в 20:51
Дембеле всего 21 !!! И он действительно может стать классным игроком!!! Он уже сейчас прогрессирует очень быстро!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил авито
   191 / 981
вчера в 20:42
Ну насмешили так насмешили...
Vladimir808
Vladimir808
   251 / 981
вчера в 20:31
Хм. Когда лиса не смогла достать виноград, она заявила что виноград зелёный.)
Конечно, Неймара нет в клубе, значит Усман лучше.
А вообще Дембеле ещё будет прибавлять!!! Ещё как!!!
drug01
drug01
   129 / 981
вчера в 20:22
Количество голов пусть рассудит...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   47 / 981
вчера в 20:17
Усман талантливый парень, у него есть все, чтобы стать отличным игроком. Скорость, дриблинг, удары с обоих ног, все это есть при нем.
Но конечно он не лучше Неймара, но бразил приходил в Барсу готовым игроком. Вот в чем разница
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   169 / 981
вчера в 20:15
Я тоже рад!😊😊😊
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