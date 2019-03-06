Бартомеу: «Дембеле лучше, чем Неймар»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал слухи о том, что форвард ПСЖ Неймар может вернуться в команду.

Я не могу ответить точно, вернется он или нет. Могу заявить только то, что эти деньги (которые «Барселона» получила за Неймара) были направлены на наше будущее. На эти средства мы подписали Коутиньо и Дембеле. Считаю, что Дембеле лучше, чем Неймар. Мы счастливы, что он выступает за нас.