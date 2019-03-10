Раньери: «Хотим убедиться, что игроки „Ромы“ готовы отдать жизнь на поле»

Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери рассказал, как много для него значит возвращение в римский клуб.

Я продолжаю работать, потому что это заряжает меня эмоциями. Возвращение в «Рому» - это что-то особенное, особенно для нас, римских фанатов.

У клуба сейчас непростой период, но я готов к битве. Лига чемпионов близка, но я не могу всё делать сам. Очень важно, чтобы болельщики были с нами, особенно в первых играх. Если они будут нас поддерживать, мы способны на всё.

Мы хотим, чтобы команда рвала газон. Болельщики желают видеть, как игроки, испачканные грязью, рвутся в бой. Мы принимаем ошибки, но прежде всего должны убедиться, что футболисты готовы отдать свою жизнь на поле.

Я бы не принял предложение, если это был бы любой другой клуб. Я его принял, потому что это «Рома». А когда звонит «Рома», надо соглашаться. Я даже не обсуждал свою зарплату, потому что приехал сюда ради этой футболки, а не денег.