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Раньери: «Хотим убедиться, что игроки „Ромы“ готовы отдать жизнь на поле»

вчера, 20:07

Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери рассказал, как много для него значит возвращение в римский клуб.

Я продолжаю работать, потому что это заряжает меня эмоциями. Возвращение в «Рому» - это что-то особенное, особенно для нас, римских фанатов.

У клуба сейчас непростой период, но я готов к битве. Лига чемпионов близка, но я не могу всё делать сам. Очень важно, чтобы болельщики были с нами, особенно в первых играх. Если они будут нас поддерживать, мы способны на всё.

Мы хотим, чтобы команда рвала газон. Болельщики желают видеть, как игроки, испачканные грязью, рвутся в бой. Мы принимаем ошибки, но прежде всего должны убедиться, что футболисты готовы отдать свою жизнь на поле.

Я бы не принял предложение, если это был бы любой другой клуб. Я его принял, потому что это «Рома». А когда звонит «Рома», надо соглашаться. Я даже не обсуждал свою зарплату, потому что приехал сюда ради этой футболки, а не денег.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   467 / 1063
вчера в 22:06
В фулхэме тоже так говорил.
Ozabot
Ozabot
   148 / 1063
вчера в 21:06
Что-то пафоса многовато. Кажись, «Рома» в этом году даже в Лигу Европы не пройдет )))
handreb
handreb
   151 / 1063
вчера в 20:12
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