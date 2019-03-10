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Степашин: «„Динамо“ должно претендовать на Лигу чемпионов»

вчера, 23:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение команды от «Спартака» (0:1) в московском дерби.

Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти «кардозы» непонятные. С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера - тренер хороший.

Собственник будет теперь один, не будет дуализма, разделения, все будет понятно. Тем более, что в этом году 90 лет со дня рождения Льва Яшина. Команда должна претендовать на Лигу чемпионов, если есть серьезный спонсор в лице ВТБ, прекрасный стадион и история.

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Все комментарии
Klаsse
Klаsse
   748 / 1063
сегодня в 09:27
степашин поехавший нapкoмaн
time out
time out
   43 / 1063
сегодня в 08:21
Претендуйте из подвала. Претендовать может и красноярский Енисей. Претенденты, блин!)))
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1063
сегодня в 07:31
"Команда должна претендовать на Лигу чемпионов"
Это он про победу, что ли там? Степашин давно уже не в реальности живёт.
SHMEL
SHMEL ответил kust07
   63 / 1063
сегодня в 07:25
Рановато для ЛЧ,но игра есть,команда приличная
У кого игра есть? У Динамо?Очень смешная шутка.Там кроме суеты и ребяческого задора по моему ничего больше нет...
SHMEL
SHMEL
   63 / 1063
сегодня в 07:22
А я вот не согласен.По игрокам вопросы большие,но и тренер никакущий.Сколько лет Хохлов ничего не может никому доказать?Игроки на поле не понимают,что им делать...
cska plus
cska plus ответил denmig
   19 / 1063
сегодня в 06:26
Хахахах! Лигу чемпионов 21-ого участка полиции если только! Хахахах! - смотрите как бы в пердиве вновь не очутиться!
Сам себе смеёшься.
cska plus
cska plus
   19 / 1063
сегодня в 06:26
Чтобы на что-то рассчитывать надо было вчера поросят унизить.
denmig
denmig
   856 / 1063
сегодня в 06:21
Хахахах! Лигу чемпионов 21-ого участка полиции если только! Хахахах! - смотрите как бы в пердиве вновь не очутиться!
Остапчук 67
Остапчук 67
   535 / 1063
сегодня в 05:47
Вот это новость.
112910415
112910415
   84 / 1063
сегодня в 05:18
тяжелое впечатление от данного текста
15511551
15511551
   120 / 1063
сегодня в 04:26
улыбнло, а почему не - Динамо должно выиграть Лигу чемпионов)
kust07
kust07
   171 / 1063
сегодня в 04:11
Рановато для ЛЧ,но игра есть,команда приличная
Kuprin
Kuprin
   516 / 1063
сегодня в 02:53
с Хохловым ? ахахаа
vinyardrip
vinyardrip ответил Переписанный
   205 / 1063
сегодня в 00:45
Хватает позорного цска.
Позорный Спартак, я бы на вашем месте молчал
vinyardrip
vinyardrip
   205 / 1063
сегодня в 00:45
Что он несет. Ему не 10500 лет еще?
Переписанный
Переписанный ответил Михаил Славнов
   54 / 1063
сегодня в 00:17
Особенно с Чили.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Переписанный
   16 / 1063
сегодня в 00:17
А в чём величие-то?
Он чемпионства не покупал и Родину не позорил.
AfrikSimon
AfrikSimon
   146 / 1063
сегодня в 00:16
В пердив точно претендует вместе с днищем тарасовским.
Переписанный
Переписанный ответил Conzor
   54 / 1063
сегодня в 00:14
А в чём величие-то?
Переписанный
Переписанный
   54 / 1063
сегодня в 00:13
Хватает позорного цска.
Bjuik
Bjuik
   68 / 1063
сегодня в 00:11
Дядя Степашин ерунду несет.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   147 / 1063
сегодня в 00:04
чтоо...какая ЛЧ? Какая млять Лига Чемоданов с Раушом, Козловым и Черных?
Conzor
Conzor
   337 / 1063
вчера в 23:50
Динамо даже юбилей такого великого человека не поможет, к тому же он не был коррупционером, типа симоняна.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   45 / 1063
вчера в 23:47
Установка всем понятна?
Alpribas
Alpribas
   366 / 1063
вчера в 23:44
Конечно, для этого достаточно проиграть пупсикам.
drug01
drug01
   137 / 1063
вчера в 23:41
Мечтать все научились! Лучше бы проверил финансы по родному стадиону....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Питермен
   17 / 1063
вчера в 23:41
"Хорошо" высказался о своих же игроках и сотрудниках. Как-то стыдно даже стало, даже Федун до такого не опускается
Федун не лучше, Карреру на празднование чемпионства не пригласил.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 1063
вчера в 23:40
Не знал, что Степашин - такая тварь...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 1063
вчера в 23:39
Какая мерзость. Если после этих слов он останется в попечительском совете, это будет позор.
Питермен
Питермен
   42 / 1063
вчера в 23:22
"Хорошо" высказался о своих же игроках и сотрудниках. Как-то стыдно даже стало, даже Федун до такого не опускается
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