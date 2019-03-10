Степашин: «„Динамо“ должно претендовать на Лигу чемпионов»

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества ( ВФСО ) «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение команды от «Спартака» (0:1) в московском дерби.

Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти «кардозы» непонятные. С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера - тренер хороший.

Собственник будет теперь один, не будет дуализма, разделения, все будет понятно. Тем более, что в этом году 90 лет со дня рождения Льва Яшина. Команда должна претендовать на Лигу чемпионов, если есть серьезный спонсор в лице ВТБ, прекрасный стадион и история.