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Айртон: «Теперь со свежей головой будем готовиться к „Зениту“»

вчера, 23:11
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Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал победу над «Динамо».

Моя первая победа в «Спартаке»? Я рад, что нам удалось выиграть в дерби. Это важный результат, который придаст нам уверенности. Теперь со свежей головой будем готовиться к «Зениту». Я в команде уже адаптировался, чувствую себя хорошо. Готов делать всё, чтобы и дальше радовать фанатов победами.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил Palex
   82 / 1063
сегодня в 09:30
Дурочка не включай,ты прекрасно понял о ком это.
LOpp
LOpp
   25 / 1063
сегодня в 08:50
Порвём Зенит на радость всей России!
kust07
kust07
   171 / 1063
сегодня в 08:24
Удачи Аиртону
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 1063
сегодня в 08:10
"Светлая" голова оказалась только у Гулиева и Зе Луиша......

Вовремя "обнулились"...и теперь с трибуны будут наблюдать невидимые "стеночки-забегания" в матче с Лидером......)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   338 / 1063
сегодня в 07:39
А ведь "Спартак" грохнет бакланов.
makkie
makkie
   39 / 1063
сегодня в 07:30
Айртон сходу хорошо вошёл в сезон - утюжит свой фланг, что не может не радовать!
Комбаров сразу присел на лавку.
Так держать!
cska plus
cska plus
   19 / 1063
сегодня в 07:24
Смешные какие-то крашенные зулусы.
mangoх12
mangoх12 ответил Nikola45
   23 / 1063
сегодня в 04:01
Глушаков готовит свою голову! ))
а может и не голову)
Fleischjager
Fleischjager
   222 / 1063
сегодня в 02:08
нига помолчал бы
Adepta
Adepta
   209 / 1063
сегодня в 00:21
Толку то, игра всё равно будет безмозглая.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   230 / 1063
сегодня в 00:19
Жучкам крашеным свежая голова не нужна.
Переписанный
Переписанный ответил Palex
   54 / 1063
сегодня в 00:14
Хорошо ты о Молло))
Москва за Зенит
Москва за Зенит
   311 / 1063
сегодня в 00:14
ничего капитанНомер8 тебя в шею перед матчем поцелует!
Palex
Palex
   82 / 1063
сегодня в 00:04
Чудо с засосом на шее.
Nikola45
Nikola45
   10 / 1063
вчера в 23:48
Глушаков готовит свою голову! ))
Юрниекс
Юрниекс
   93 / 1063
вчера в 23:45
Свежая голова у вас только у глушакова...Только она у него расположена ниже чем у всех. Он этой головой гол недавно забил в свои ворота..
Zenit_84
Zenit_84
   155 / 1063
вчера в 23:21
С несвежей что ли были?
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