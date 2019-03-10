Айртон: «Теперь со свежей головой будем готовиться к „Зениту“»

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал победу над «Динамо».

Моя первая победа в «Спартаке»? Я рад, что нам удалось выиграть в дерби. Это важный результат, который придаст нам уверенности. Теперь со свежей головой будем готовиться к «Зениту». Я в команде уже адаптировался, чувствую себя хорошо. Готов делать всё, чтобы и дальше радовать фанатов победами.