Айртон: «Теперь со свежей головой будем готовиться к „Зениту“»

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал победу над «Динамо».
Моя первая победа в «Спартаке»? Я рад, что нам удалось выиграть в дерби. Это важный результат, который придаст нам уверенности. Теперь со свежей головой будем готовиться к «Зениту». Я в команде уже адаптировался, чувствую себя хорошо. Готов делать всё, чтобы и дальше радовать фанатов победами.
Вовремя "обнулились"...и теперь с трибуны будут наблюдать невидимые "стеночки-забегания" в матче с Лидером......)))
Вовремя "обнулились"...и теперь с трибуны будут наблюдать невидимые "стеночки-забегания" в матче с Лидером......)))
Комбаров сразу присел на лавку.
Так держать!
Комбаров сразу присел на лавку.
Так держать!