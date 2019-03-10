Червиченко: «Игра „Спартака“ немного удручает»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Динамо» (1:0).
Начало игры было хорошим, залихватским. Бежали быстро, мяч забили оригинальный, красивый. Видно было, что это домашняя заготовка. Ну а дальше все как обычно. К 60-й минуте начали подсаживаться. Честно говоря, я давно не видел, чтобы «Спартак» так играл на отбой. Это немного удручает. И, как обычно, очередное везение, которое обозначилось попаданием в перекладину, принесло «Спартаку» три очка при достаточно равной игре. Вымученная, трудовая победа.
Если говорить о Глушакове, то Кононов, несмотря на мою критику в его адрес, понимает и видит, что на сегодняшний день Глушаков просто напросто проигрывает по качествам, по скорости всем тем, кто выходит на поле. Думаю, никаких подтекстов в этом искать не надо. Денис не попадает в состав исключительно по спортивному принципу.
Кононов доверяет молодежи? Я бы не акцентировал внимание в этом вопросе на Кононове. Все бы лавры ему не приписывал. К этому обязывает ситуация. Из-за ФФП «Спартак» не может позволить себе большие траты. Надо теперь пользоваться своими ресурсами. На мой взгляд — все ребята неплохие. Никогда не видел смысла платить в два раза больше за какого-то иностранца, вместо того, чтобы использовать своего воспитанника на той же позиции.
за результат отдать мяч и играть в обороне это
не то что от кононова ждали,в предсезонке играли просто
легко,а что сейчас случилось,вот вопрос.
за результат отдать мяч и играть в обороне это
не то что от кононова ждали,в предсезонке играли просто
легко,а что сейчас случилось,вот вопрос.
впервые в комментарии этого эксперта нет злобы...вот перечитайте!
впервые в комментарии этого эксперта нет злобы...вот перечитайте!