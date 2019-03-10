Червиченко: «Игра „Спартака“ немного удручает»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Динамо» (1:0).

Начало игры было хорошим, залихватским. Бежали быстро, мяч забили оригинальный, красивый. Видно было, что это домашняя заготовка. Ну а дальше все как обычно. К 60-й минуте начали подсаживаться. Честно говоря, я давно не видел, чтобы «Спартак» так играл на отбой. Это немного удручает. И, как обычно, очередное везение, которое обозначилось попаданием в перекладину, принесло «Спартаку» три очка при достаточно равной игре. Вымученная, трудовая победа.

Если говорить о Глушакове, то Кононов, несмотря на мою критику в его адрес, понимает и видит, что на сегодняшний день Глушаков просто напросто проигрывает по качествам, по скорости всем тем, кто выходит на поле. Думаю, никаких подтекстов в этом искать не надо. Денис не попадает в состав исключительно по спортивному принципу.