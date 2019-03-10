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Червиченко: «Игра „Спартака“ немного удручает»

вчера, 22:19
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Динамо» (1:0).

Начало игры было хорошим, залихватским. Бежали быстро, мяч забили оригинальный, красивый. Видно было, что это домашняя заготовка. Ну а дальше все как обычно. К 60-й минуте начали подсаживаться. Честно говоря, я давно не видел, чтобы «Спартак» так играл на отбой. Это немного удручает. И, как обычно, очередное везение, которое обозначилось попаданием в перекладину, принесло «Спартаку» три очка при достаточно равной игре. Вымученная, трудовая победа.

Если говорить о Глушакове, то Кононов, несмотря на мою критику в его адрес, понимает и видит, что на сегодняшний день Глушаков просто напросто проигрывает по качествам, по скорости всем тем, кто выходит на поле. Думаю, никаких подтекстов в этом искать не надо. Денис не попадает в состав исключительно по спортивному принципу.

Кононов доверяет молодежи? Я бы не акцентировал внимание в этом вопросе на Кононове. Все бы лавры ему не приписывал. К этому обязывает ситуация. Из-за ФФП «Спартак» не может позволить себе большие траты. Надо теперь пользоваться своими ресурсами. На мой взгляд — все ребята неплохие. Никогда не видел смысла платить в два раза больше за какого-то иностранца, вместо того, чтобы использовать своего воспитанника на той же позиции.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   339 / 1063
сегодня в 08:05
Опять он со своей злобой.
Egorium
Egorium
   157 / 1063
сегодня в 00:41
Особенно зулусы по хамски играют.
Denkuz
Denkuz
   139 / 1063
сегодня в 00:39
Ужасная игра пассивная.
Гавроша
Гавроша
   58 / 1063
вчера в 23:28
Стыдно за пупсиков!
kust07
kust07
   171 / 1063
вчера в 23:17
вот и червь вылез.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Bjuik
   17 / 1063
вчера в 23:08
Свиньям опять несказанно повезло.
Когда-нибудь поросячий лак закончится, и они законно попадут в ФНЛ.
Bjuik
Bjuik
   68 / 1063
вчера в 23:03
Свиньям опять несказанно повезло.
cska plus
cska plus
   19 / 1063
вчера в 22:48
Хрющи конечно знатно отскочили, а по губошлёпу он прав, кстати и Каррера по спортивному принципу не выпускал его на поле.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил oFANATo
   276 / 1063
вчера в 22:48
СТЫДНО ЗА СПАРТАК
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       276 / 1063
    вчера в 22:47
    пусть порезвится, но действительно было бояздно
    за результат отдать мяч и играть в обороне это
    не то что от кононова ждали,в предсезонке играли просто
    легко,а что сейчас случилось,вот вопрос.
    oFANATo
    oFANATo
       105 / 1063
    вчера в 22:47
    СТЫДНО ЗА СПАРТАК
    112910415
    112910415
       84 / 1063
    вчера в 22:29
    внимание! уникальный случай -
    впервые в комментарии этого эксперта нет злобы...вот перечитайте!
    Egorium
    Egorium
       157 / 1063
    вчера в 22:27
    После матчей с Мурой и Шерифом, не игра, а пародия.
    mangoх12
    mangoх12
       23 / 1063
    вчера в 22:26
    немного - это мягко сказано.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       3 / 1063
    вчера в 22:25
    Свинячий отскок!
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       50 / 1063
    вчера в 22:22
    Как была убогой, так и осталась.
    МапС
    МапС
       200 / 1063
    вчера в 22:21
    А меня червь просто бесит.
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