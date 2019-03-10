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Рейнгольд: «Если бы „Динамо“ было мастеровитее, „Спартак“ бы не выдержал»

вчера, 21:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «красно-белых» в московском дерби с «Динамо» (1:0).

Получилось два абсолютно разных тайма. Первый тайм «Спартак» провел прилично, имел преимущество, это и на счете отразилось. Однако второй тайм провалили, боятся пропустить, начали дрожать и пошло-поехало. В футболе надо иметь холодную голову, вместо этого начали мяч отдавать «динамовцам». А подогрел всю эту кашу молодой Рассказов! Мог привезти гол. Посмотрим, что будет дальше.

Второй тайм, конечно, удивил. В чем дело? Мы видели в первом тайме наигранные комбинации, дальше видимо не хватило уверенности, значит команда не готова физически, моментально встали. Если бы «Динамо» было мастеровитее, то «Спартак» не выдержал бы! Однако дерби получилось, я доволен, что взяли три очка.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1063
сегодня в 09:16
Да, уж, отскочил спартачок.
Багров-брат
Багров-брат
   328 / 1063
сегодня в 04:03
У Валериана новое увлечение, - гнобёж своего родного, ароматного...)))
1-й парень
1-й парень
   47 / 1063
сегодня в 01:15
Стыдно за такой слабый спартак!!!!!
Abverin
Abverin
   69 / 1063
сегодня в 00:36
Странно, почему не раскритиковал.
kust07
kust07
   171 / 1063
сегодня в 00:32
Динамо немного не повезло.
Гавроша
Гавроша
   58 / 1063
вчера в 22:49
Они форсировали подготовку ради картонного кубка, и теперь им не хватает физики.
oFANATo
oFANATo
   105 / 1063
вчера в 22:45
ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОРНЫЙ МАТЧ СПАРТАКА
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Nafnafik
   17 / 1063
вчера в 22:33
Если бы спартак расформировали, было бы ещё лучше.
Да ну, над кем тогда смеяться бы было? Пусть просто в ФНЛ вылетит и хватит с него.
Nafnafik
Nafnafik
   133 / 1063
вчера в 22:24
Если бы спартак расформировали, было бы ещё лучше.
sir_Alex
sir_Alex
   184 / 1063
вчера в 22:22
А наоборот ‑ случился бы разгром "динамиков". Если бы, да кабы 🤣🤣🤣
cska plus
cska plus
   19 / 1063
вчера в 22:10
После Урала старик рейнгольд сказал Кононов вали из хрющатника.
Glodor
Glodor ответил Так Себе Аналитик
   70 / 1063
вчера в 22:05
Рейнгольд в каждом интервью старается сказать правду про "Спартак". Рейнгольд, Фейри и Кафельников - настоящие болельщики "Спартака" и фанаты наравне с Борисом! Молодцы.
А кто еще правду-матку про спартак скажет, как не спартач, знающий все его делишки.
Apsny
Apsny
   44 / 1063
вчера в 22:03
А так был Спартак мастеровитее по факту, Волера).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 1063
вчера в 22:02
Рейнгольд в каждом интервью старается сказать правду про "Спартак". Рейнгольд, Фейри и Кафельников - настоящие болельщики "Спартака" и фанаты наравне с Борисом! Молодцы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 1063
вчера в 21:59
А с Уралом что не устроило? двойные стандарты
Aчиститель
Aчиститель
   110 / 1063
вчера в 21:59
Стыдно за такой спартак до ужаса.
pavkur
pavkur
   64 / 1063
вчера в 21:57
Правильно говоришь, и судья почестнее, и симонян порядочнее, и кононов поквалифицированнее.
VV V
VV V
   265 / 1063
вчера в 21:57
Рейнгольд хотел сказать, что ему стыдно, что играл в Спартаке....
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