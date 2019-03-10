Рейнгольд: «Если бы „Динамо“ было мастеровитее, „Спартак“ бы не выдержал»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «красно-белых» в московском дерби с «Динамо» (1:0).

Получилось два абсолютно разных тайма. Первый тайм «Спартак» провел прилично, имел преимущество, это и на счете отразилось. Однако второй тайм провалили, боятся пропустить, начали дрожать и пошло-поехало. В футболе надо иметь холодную голову, вместо этого начали мяч отдавать «динамовцам». А подогрел всю эту кашу молодой Рассказов! Мог привезти гол. Посмотрим, что будет дальше.

Второй тайм, конечно, удивил. В чем дело? Мы видели в первом тайме наигранные комбинации, дальше видимо не хватило уверенности, значит команда не готова физически, моментально встали. Если бы «Динамо» было мастеровитее, то «Спартак» не выдержал бы! Однако дерби получилось, я доволен, что взяли три очка.