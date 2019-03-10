Аяз Гулиев: «„Спартаку“ нужно прибавить в качестве игры»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал победу над «Динамо».

Очень рады победить в дерби. Первый тайм посвежее были, во втором – больше ошибок. Все равно удержали преимущество. Конечно, за такой короткий промежуток времени тяжело играть, но мы выжимали из себя все, что могли. Конечно, усталость была уже во втором тайме, но не мешала настолько, чтобы игрок заменился.

В первую очередь, дерби – это характер, много борьбы, качественный футбол должен присутствовать. Поле было, конечно, не самого хорошего качества из-за погоды. В качестве мы прибавим. В первом тайме неплохо контролировали мяч.