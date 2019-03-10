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Аяз Гулиев: «„Спартаку“ нужно прибавить в качестве игры»

вчера, 23:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал победу над «Динамо».

Очень рады победить в дерби. Первый тайм посвежее были, во втором – больше ошибок. Все равно удержали преимущество. Конечно, за такой короткий промежуток времени тяжело играть, но мы выжимали из себя все, что могли. Конечно, усталость была уже во втором тайме, но не мешала настолько, чтобы игрок заменился.

В первую очередь, дерби – это характер, много борьбы, качественный футбол должен присутствовать. Поле было, конечно, не самого хорошего качества из-за погоды. В качестве мы прибавим. В первом тайме неплохо контролировали мяч.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22
   454 / 1063
сегодня в 08:39
За три матча два гола один из которых забил защитник,это означает что в команде большие проблемы,а в матче с Зенитом ещё и не сыграет лучший нападающий Спартака,придется Спартаку в автобус играть что бы хотя бы в ничью вырвать.
Т34
Т34
   29 / 1063
сегодня в 08:14
Так в чем дело? Прибавляйте! Надо работать, а не языком молоть!
cska plus
cska plus
   19 / 1063
сегодня в 07:25
Скоро пора арбузов.
КЭТиК
КЭТиК
   189 / 1063
сегодня в 04:37
Еле удержали победу.
Nafnafik
Nafnafik
   133 / 1063
сегодня в 00:38
Какое там качество, туфта голимая.
1-й парень
1-й парень
   47 / 1063
сегодня в 00:12
В пердиве прибавите.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   16 / 1063
вчера в 23:09
Как можно прибавить к тому, чего отродясь не бывало?
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