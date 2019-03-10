Адиев: «Нам приходится бросать молодых в пекло, как в годы ВОВ»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

Второй тайм занес бы нам в актив, а первый тайм не получился таким, как хотелось, была скованность. При этом я понимаю молодых ребят, которые дебютируют. В перерыве сказал, что над ними не должен довлеть результат. За результат отвечаю я, а они отвечают за действия на футбольном поле. Сказал: «Идите и играйте в то, во что можете».

Как в годы Великой Отечественной войны на фронт брали в 16 лет, так и нам приходится бросать молодых в пекло. Надеюсь, со временем они будут действовать увереннее.