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Адиев: «Нам приходится бросать молодых в пекло, как в годы ВОВ»

вчера, 23:55
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

Второй тайм занес бы нам в актив, а первый тайм не получился таким, как хотелось, была скованность. При этом я понимаю молодых ребят, которые дебютируют. В перерыве сказал, что над ними не должен довлеть результат. За результат отвечаю я, а они отвечают за действия на футбольном поле. Сказал: «Идите и играйте в то, во что можете».

Как в годы Великой Отечественной войны на фронт брали в 16 лет, так и нам приходится бросать молодых в пекло. Надеюсь, со временем они будут действовать увереннее.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
   638 / 1063
сегодня в 09:46
спчмейкер нужен Адиеву
grifon2013
grifon2013
   820 / 1063
сегодня в 09:07
люди гибнут за металл не только на войне,а парням возможность засветиться
Остапчук 67
Остапчук 67
   535 / 1063
сегодня в 07:36
Ты зачем войну приплел?
Лучше расскажи о зарплатах руководителей клуба.
Или покажи их "скромное" жилье.
cska plus
cska plus
   19 / 1063
сегодня в 07:14
В той ситуации в которой находится Анжи вполне нормальная игра.
ЮЗИК
ЮЗИК
   285 / 1063
сегодня в 06:38
Зато не будут говорить о нехватке опыта и игрового времени, здесь одни плюсы, а вылетать все равно придется
Знатог
Знатог
   442 / 1063
сегодня в 06:23
в годы ВОВ Адик тоже бросал молодых в пекло.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1063
сегодня в 05:47
Вот интересно, а что будет если Анжи смогут остаться в РПЛ???
ДСА
ДСА
   173 / 1063
сегодня в 05:36
Неуместное сравнение.
Wolf77785
Wolf77785
   191 / 1063
сегодня в 05:01
вы весь тайм с;сали
weinmar
weinmar
   370 / 1063
сегодня в 04:04
Очень некорректное сравнение! Там люди погибали, а тут капусту рубят.
Sunny.
Sunny.
   98 / 1063
сегодня в 01:43
никто же не заставляет
311
311
   51 / 1063
сегодня в 01:31
Странное сравнение конечно, либо Адиев окончательно поехал! Уверен, любой молодой футболист мечтает засветиться в РПЛ даже бесплатно!)
EvilVoice
EvilVoice
   831 / 1063
сегодня в 01:05
что ты несешь чучело ахахаха
Aчиститель
Aчиститель
   110 / 1063
сегодня в 00:10
Лучше уйти в пердив и не мутить воду.
NAZAR 007
NAZAR 007
   31 / 1063
сегодня в 00:01
В атаку играйте в 2 напа, будет толк. Если бы у Понсе
была помощь второго напа, вполне мог решать свое,
а так приходится ему еще и в защите отдуваться .
дурман
дурман
   232 / 1063
вчера в 23:59
Рпл это пекло ?🤣🤣🤣🤣
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