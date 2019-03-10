ГлавнаяНовости

Сёмин: «Есть движение вперед, а это очень и очень хорошо»

вчера, 23:45
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выездную победу над «Анжи» в матче 19-го тура РПЛ.

После перерыва «Анжи» прибавил, а мы сбавили в агрессивности. Хотя моментов было очень много и всё решал второй гол. Хорошо, что Смолов забил, а до этого мы не реализовали много хороших моментов.

В целом взяли три очка. Конечно, вопросов по игре достаточно много. Но есть движение вперед, а это очень и очень хорошо. После тяжелого кубкового матча играл практически тот же состав. Выдержали эту нагрузку со всеми перелетами, и я доволен.

Второй гол нужно было забивать значительно раньше. Моменты для этого были у того же Смолова, Фарфана, Миранчука.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «„Спартак“ будет возить „Зенит“»
Сегодня, 09:36 Комментарии24
Байдачный: «Безусловно, „Зениту“ не хватает Кокорина»
Сегодня, 09:26 Комментарии4
Веденеев: «Самое время посадить Дзюбу „на банку“»
Сегодня, 09:06 Комментарии9
Кобелев: «Мне кажется, „Зенит“ пройдет „Вильярреал“»
Сегодня, 08:58 Комментарии23
Ари: «У „Краснодара“ отличные шансы пройти „Валенсию“»
Сегодня, 00:21 Комментарии16
Адиев: «Нам приходится бросать молодых в пекло, как в годы ВОВ»
Вчера, 23:55 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
loko7
loko7
   421 / 1063
сегодня в 09:51
Много вопросов есть по реализации.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   287 / 1063
сегодня в 09:24
Ну всё , "литерный" понесло !!! ....До Владивостока поезд идёт без остановок ...!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   305 / 1063
сегодня в 08:34
Какое движение?
Это был тонущий "Анжи".
КЭТиК
КЭТиК
   189 / 1063
сегодня в 08:03
Анжи не тот соперник, по которому можно делать выводы
Sunny.
Sunny.
   98 / 1063
сегодня в 02:49
паровоз движется нас колько хватит дровищек
drug01
drug01
   137 / 1063
сегодня в 00:47
Когда в клубе все хорошо тогда есть результат!
mihaluch
mihaluch
   144 / 1063
сегодня в 00:10
Смолов забил, новый анекдот.
15511551
15511551
   120 / 1063
вчера в 23:51
после этой победы Палыч неделю будет интервью раздавать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100