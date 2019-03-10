Сёмин: «Есть движение вперед, а это очень и очень хорошо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выездную победу над «Анжи» в матче 19-го тура РПЛ .

После перерыва «Анжи» прибавил, а мы сбавили в агрессивности. Хотя моментов было очень много и всё решал второй гол. Хорошо, что Смолов забил, а до этого мы не реализовали много хороших моментов.

В целом взяли три очка. Конечно, вопросов по игре достаточно много. Но есть движение вперед, а это очень и очень хорошо. После тяжелого кубкового матча играл практически тот же состав. Выдержали эту нагрузку со всеми перелетами, и я доволен.

Второй гол нужно было забивать значительно раньше. Моменты для этого были у того же Смолова, Фарфана, Миранчука.