Каррера: «„Ювентусу“ будет сложно отыграть два мяча»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассуждает о предстоящем матче «Ювентуса» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Будет сложно отыграть два мяча. Но я думаю, что «Ювентус» не сможет провалить две игры на турнире подряд. Роналду - не единственный футболист, который вытаскивает игру. Когда Роналду выкладывается на 100 процентов, а другие игроки нет, его усилий будет недостаточно. Футболисты знают, что он может сделать в рамках одного матча что-то неординарное. Но несмотря на его победы в разных турнирах, может происходить что угодно.