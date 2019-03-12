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Каррера: «„Ювентусу“ будет сложно отыграть два мяча»

вчера, 22:34
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассуждает о предстоящем матче «Ювентуса» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Будет сложно отыграть два мяча. Но я думаю, что «Ювентус» не сможет провалить две игры на турнире подряд. Роналду - не единственный футболист, который вытаскивает игру. Когда Роналду выкладывается на 100 процентов, а другие игроки нет, его усилий будет недостаточно. Футболисты знают, что он может сделать в рамках одного матча что-то неординарное. Но несмотря на его победы в разных турнирах, может происходить что угодно. 

Не думаю, что вылет из Лиги чемпионов - это провал. Основная задача для «Ювентуса» - победить в ЛЧ, но это непросто. Сейчас у «Ювентуса» хороший состав игроков, они харизматичные. Эти футболисты уже давно играют за свои национальные сборные. 

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Все комментарии
handreb
handreb
   121 / 1090
сегодня в 00:34
Изобразил из себя итальянского специалиста, полный дилетант.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   111 / 1090
сегодня в 00:10
Физрук знает, в Ювентусе был десятым помощником тренера по защитникам.
kasyak7
kasyak7
   781 / 1090
вчера в 23:04
У Юве Кристина есть. Она все могет
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   21 / 1090
вчера в 22:50
А кто говорит, что будет легко?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1090
вчера в 22:38
Массимо ,приезжай на бакланодолбильное дерби ,поорешь за наших ,Маловар приглашает
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