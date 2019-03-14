Виллиан: «Надеюсь, что Азар не уйдет в „Реал“»

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал возможный переход его одноклубника Эдена Азара в «Реал».

Это сложный вопрос. Надеюсь, что он останется, но в футболе никогда не знаешь заранее, что может произойти.

Конечно, Эден - фантастический игрок, один из лучших в мире. Он мой друг и один из лучших футболистов, с которыми мне довелось играть на протяжении карьеры. Могу лишь выразить надежду, что он останется, вот и всё.

Не сомневаюсь, что он сосредоточен на игре за «Челси». Он хочет помочь нам добиться чего-то в этом сезоне. Про «Реал» он ничего не говорил.