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Виллиан: «Надеюсь, что Азар не уйдет в „Реал“»

вчера, 13:22

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал возможный переход его одноклубника Эдена Азара в «Реал».

Это сложный вопрос. Надеюсь, что он останется, но в футболе никогда не знаешь заранее, что может произойти.

Конечно, Эден - фантастический игрок, один из лучших в мире. Он мой друг и один из лучших футболистов, с которыми мне довелось играть на протяжении карьеры. Могу лишь выразить надежду, что он останется, вот и всё.

Не сомневаюсь, что он сосредоточен на игре за «Челси». Он хочет помочь нам добиться чего-то в этом сезоне. Про «Реал» он ничего не говорил.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   109 / 1074
вчера в 20:46
Уйдет ли Азар, не уйдет, есть ли жизнь на Марсе?
Aчиститель
Aчиститель
   81 / 1074
вчера в 17:18
Уходит что-то долго.
Егор Косенков
Егор Косенков
вчера в 16:05
Уйдет
No problem
No problem
   57 / 1074
вчера в 15:51
Про Реал он везде и повсюду говорит).
ZaZizu
ZaZizu
   578 / 1074
вчера в 14:18
поменяете Азара на Модрияа...не велика разница
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
вчера в 13:31
Естественно уйдет и не он один...!!!Прихватит с собой Канте!!!
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 13:26
Уйдёт, причём уйдёт в Реал.
311
311
   56 / 1074
вчера в 13:26
Надо отобрать паспорт и все дела!)
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