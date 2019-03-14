Де Лаурентис: «Я считаюсь экспертом, потому что никогда не влезал в долги»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, что нужно его клубу, чтобы бороться на равных с «Ювентусом».

Устранить разрыв между «Наполи» и «Юве»? Я не могу влезть в долги. Я считаюсь экспертом в футболе, потому что никогда не влезал в долги.

Это же относится и к «Юве». Чтобы преодолеть разрыв с крупнейшими командами в Европе, им придется влезть в долги, потому что остальные работают на 800-900 млн евро в год, а «Юве» - на 400-450 млн.

Я уже должен деньги себе самому, с тех пор, когда я лично вложил 180 млн, чтобы мы могли вернуться в Серию А.