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Де Лаурентис: «Я считаюсь экспертом, потому что никогда не влезал в долги»

вчера, 14:00

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, что нужно его клубу, чтобы бороться на равных с «Ювентусом». 

Устранить разрыв между «Наполи» и «Юве»? Я не могу влезть в долги. Я считаюсь экспертом в футболе, потому что никогда не влезал в долги. 

Это же относится и к «Юве». Чтобы преодолеть разрыв с крупнейшими командами в Европе, им придется влезть в долги, потому что остальные работают на 800-900 млн евро в год, а «Юве» - на 400-450 млн. 

Я уже должен деньги себе самому, с тех пор, когда я лично вложил 180 млн, чтобы мы могли вернуться в Серию А.

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Все комментарии
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   242 / 1074
вчера в 19:13
Ложь!!! Он у меня полтос на пивас занимал...до сих пор не отдал, жмотяра!
prayforspecialone
prayforspecialone
вчера в 18:30
пусть посчитает сколько титулов выиграл Юве за время выступления Наполи в сериале , пока он экономил для Сарри
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   106 / 1074
вчера в 18:23
    lawr19730
    lawr19730
       224 / 1074
    вчера в 17:38
    Конечно,у тебя в команде рабы играют.Захотят уйти,так ценник неадекватный,вот и приходится мириться до конца контракта.
    ДАША Д
    ДАША Д
       204 / 1074
    вчера в 14:21
    Умом богатых не понять
    Glodor
    Glodor
       66 / 1074
    вчера в 14:04
    Рейнгольд тоже считается экспертом, потому всегда с бутылкой тарасовской.
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