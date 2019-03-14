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Капелло: «Роналду - выдающийся футболист, но Месси - гений»

вчера, 13:33

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не является футбольным гением.

Роналду - выдающийся футболист, но Месси - гений. 

В футболе есть три гения: Пеле, Марадона и Месси. Роналду очень силен, он помогает командам выигрывать трофеи. Однако Месси обладает гениальностью. 

Я столкнулся с Лионелем, когда ему было 16 лет, и я был поражен. Он делал те же вещи на поле, что и сегодня, но он был очень молодым. Он родился таким. 

Роналду сделал себя чемпионом, но не стал от этого гением. 

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил alexfor
   160 / 1074
сегодня в 02:18
когда роналду начнет тащить не в клубах чемпионах, а в условном наполи, тогда поговорим о его величии и вызовах.
О чём Вы, родной? Сослагательные наклонения предпочитают юные бездельники и розовые фантазёры, а Рон просто творит историю...)))
Или Вы считаете, что Леонель звездит в до него захудалой и ущербной Барселоне?...)))
Томас Сойер
Томас Сойер ответил BARCELONA-BEST
   907 / 1074
сегодня в 00:34
Это Вы уско мыслите. Я понимаю что Вы фанат Месси, но нужно мыслить правильно. Играй он за одну команду, то он был также чемпионом. Ему это не интереснт, поэтому ищет что то новое. Вы наверно тот человек, который сидит на одной работе, никуда не продвигаясь, и не растущий.
Red_team
Red_team ответил SDSPanther
   595 / 1074
сегодня в 00:15
Если команда ниочем .... Он в ЧМ всю команду тянул ... Но выше головы не прыгнешь... А португальцы забили гол и выйграли без Рона... Фактв лицо????
Кто тянул? Что за бредятина? Месси - бремя сборной Аргентины - это факт, не неси чушь
SDSPanther
SDSPanther ответил Red_team
   730 / 1074
вчера в 23:57
    SDSPanther
    SDSPanther
       730 / 1074
    вчера в 23:55
    Гол в в ЧЕ
    SDSPanther
    SDSPanther ответил Red_team
       730 / 1074
    вчера в 23:54
    Если команда ниочем .... Он в ЧМ всю команду тянул ... Но выше головы не прыгнешь... А португальцы забили гол и выйграли без Рона... Фактв лицо????
    SDSPanther
    SDSPanther ответил juvenale
       730 / 1074
    вчера в 22:35
    Что твоя дряблая синьера сделала за это время ???
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       520 / 1074
    вчера в 22:30
    Если Месси гений, то Рональду Бог. Футбольный.
    SDSPanther
    SDSPanther ответил juvenale
       730 / 1074
    вчера в 22:29
      Red_team
      Red_team ответил SDSPanther
         595 / 1074
      вчера в 22:15
      Гигз Мальдини Пуёль Тотти ... Они тоже игроки одного клуба ... И что ? Они не гении футбола ???
      Ну так я сборную имел в виду. Гений обязан везде блистать, а не только в клубе
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответил Мароканский передвижной дельфинарий
         299 / 1074
      вчера в 22:01
      Ну с Месси-мужчиной ты явно перегнул. Он и вся его свора от одной пластиковой бутылки чуть было инвалидами 1 группы не сделались. Этот "мужчина" из раза в раз терпел как Пепе ходит по его пальцам . Помню как он ударил мячом по трибуне с болельщиками Мадрида , а когда к нему подбежали игроки Реала чтобы спросить с негл , он прикинулся пациентом с болезнью Альгеймера , который не понимает что происходит и не помнит, что было за секунду до. Этот "мужчина" в истерике покинул сборную Аргентины после очередной неудачи. Примеров много. Можешь сколько угодно не любить Роналду , это твое дело , но давай тогда уж говорить правду и о Месси
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответил Max Semenikhin
         179 / 1074
      вчера в 21:57
      Почему не говорчт. Сегодня в Инстаграмме целый день вижу Месси Роналду Мане и сане. И я считаю что они все сыграли очень хорошо. Но Роналду и Мане повыше других так как у них противники сложнее были и счёт не очень комфортный был в отличии от барсы и Сити.
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответил Imrebellion
         179 / 1074
      вчера в 21:55
      У Роналду по твоему было 20 моментов за тайм? Ты вообще смотрел матч? Многие болельщики Барселоны говорят что гризман сильнее роналду
      Max Semenikhin
      Max Semenikhin ответил ЦСКА 06
         803 / 1074
      вчера в 21:37
      Условный Левандовски вчера не исполнил ничего хотя он головой очень хорошо играет. Условный гризман которого вы говорите что он лучше Роналду тоже мог убежать от защиты Ювентуса. Я понимаю если бы Роналду это первый раз в жизни делал. Но нет у него таких матчей как с Атлетико очень много.
      Условный Мане сделал не меньше,не учитывая пенку,а была бы пенка в пользу Ливера,вообще один в один.Я понимаю почему об этом столько не говорят,это же всего-то выезд к Баварии,какой-то Мане....:)
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил ronaldo743
         107 / 1074
      вчера в 21:15
      1. Эти "середняки" - исключительно гранды Испании: Реал, АМ, Севилья, Валенсия, Бильбао. Топ 5 любимчиков Месси. 2. Играя с грандами АПЛ лишь в ЛЧ, Месси им забил больше, чем "тащёр" за всё время в АПЛ. 3. "Тянет команду", которая без проблем выигрывает чемпионат семь раз подряд, а кубок четыре ? И в ЛЧ без него регулярно играет в решающих матчах ? =) 4. На ЧМ Месси признавался лучшим игроком турнира. Роналду - только худшим.
      Месси-Роналду
      это баскетбольное
      Карри-Леброн
      Карри и Месси лучшие все считают, а роналду и леброн худшие, которые разрушают команды
      vinjard
      vinjard ответил Кочегар 68
         855 / 1074
      вчера в 21:00
      Они же глоры поэтому не помнят ни Хави ни Иньесту. Рон уже в Юве бушует, а где кроме Барсы Лео играл, да вряд ли будет играть, да и не факт что он заиграл бы.
      Imrebellion
      Imrebellion ответил ЦСКА 06
         442 / 1074
      вчера в 20:55
      Условный Левандовски вчера не исполнил ничего хотя он головой очень хорошо играет. Условный гризман которого вы говорите что он лучше Роналду тоже мог убежать от защиты Ювентуса. Я понимаю если бы Роналду это первый раз в жизни делал. Но нет у него таких матчей как с Атлетико очень много.
      Хоть бы читал прежде чем ответит... Команды Левандовского и Гризмана доминировали весь матч? У них были по 20 голевых моментов за тайм? И кто говорит, что Гризман лучше Роналду?!
      Но по логике некоторых, получается так. У Роналду кубок Европы< у Гризмана кубок мира < а у Педро и то и другое + Ла Лига, Апл и т.д....
      vinjard
      vinjard
         855 / 1074
      вчера в 20:55
      Чего нехватало Аргентине для победы на ЧМ 2018? Просто - этого гения надо было убрать из сборной. Игрок который вместо тренера решал там все, кого ставить из игров на матч а кого нет. К Дебале у него вообще какае-та непреязнь в сборной. Короче гном там все решал. Вот и вылители с треском на турнире от французов.
      Vave666
      Vave666
      вчера в 20:44
      Есть неочёмки-тренеры, работающие исключительно за бабло (типа Капелыча) и есть все остальные! Вот остальные гениальны по сравнению с фабио
      рус фан
      рус фан
         191 / 1074
      вчера в 20:42
      Единственный гений в двадцать первом веке пока это бразильский Роналдо, Леонель и Криштианут отличные игроки, но не гении на мой взгляд, особенно Леонель который провалил все турниры на уровне сборной, ни взять ни одной копа, это надо уметь, даже Видаль и ко два раза брали этот достаточно часто разыгрываемый турнир.
      Кочегар 68
      Кочегар 68
         767 / 1074
      вчера в 20:40
      Плюс все барсуки очень быстро забыли про Хави и Инъесту, которые были 80% месси . Не спорю, он гений , но только в одном чемпе и в одной команде , а в других и с другими партнерами - кто он??????
      feris1
      feris1
         128 / 1074
      вчера в 20:40
      Гении и со сборной выигрывают трофеи.
      А не всю жизнь играют в команде где весь коллектив должен играть на его статистику.
      benderivan
      benderivan
         545 / 1074
      вчера в 20:36
      Родился таким? Да на таблетках он вырос, известный факт
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST ответил Томас Сойер
         125 / 1074
      вчера в 20:34
      Роналду машина..играя в Англии, в Испании, и в Италии доказал что он лучший. А сможет ли гений играть на своем уровне в других чемпионатах?! Роналду осталось взять Чемпионат мира, и он укрепиться как великий футболист, но к сожелению наврядли это будет!
      То есть ради тебя Месси должен уходить в дурной чемпионат и шляться по Европе как некоторые чтобы ты был доволен его игрой?
      А сможет ли пеналду оставаясь в одном клубе всю жизнь играть там на высоком уровне??
      Тоже никто не знает. Потому такие критерии это детский сад.
      Fotograf68
      Fotograf68
         268 / 1074
      вчера в 20:18
      Вечный спор: Адидас или Пума, Кэнон или Никон, Сони или Панасоник, Пеле или Марадона. Месси велик как игрок одной команды, а Рональду более универсальный игрок, игравший в трёх! различных национальных чемпионатах.
      Шишанутый
      Шишанутый
         13 / 1074
      вчера в 20:12
      Пеле выйграл три ЧМа, Марадона выйграл ЧМ, Рон выйграл Евро. А что толку от гениальности гнома если он даже вшивый Копа Америка со сборной выйграть не может?
      Мароканский передвижной дельфинарий
      Мароканский передвижной дельфинарий ответил juvenale
         359 / 1074
      вчера в 20:09
      что твой создатель создал за последние 4 года?вот давай теперь по факту....напиши команды,которые твой создатель хоронил на решающих стадиях в лч,или может в сборной...вот теперь ты увидишь все величие (надутое)своего идола
        Томас Сойер
        Томас Сойер
           907 / 1074
        вчера в 20:02
        Роналду машина..играя в Англии, в Испании, и в Италии доказал что он лучший. А сможет ли гений играть на своем уровне в других чемпионатах?! Роналду осталось взять Чемпионат мира, и он укрепиться как великий футболист, но к сожелению наврядли это будет!
        juvenale
        juvenale ответил Apsny
           23 / 1074
        вчера в 19:54
        Командного игрока, многофункционального, способного трансформироваться, не ждать от партнеров что-то, а самому творить и созидать.. Какие тут сравнения.
        что твой создатель создал за последние 4 года?вот давай теперь по факту....напиши команды,которые твой создатель хоронил на решающих стадиях в лч,или может в сборной...вот теперь ты увидишь все величие (надутое)своего идола
        Apsny
        Apsny
           46 / 1074
        вчера в 19:49
        Командного игрока, многофункционального, способного трансформироваться, не ждать от партнеров что-то, а самому творить и созидать.. Какие тут сравнения.
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