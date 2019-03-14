Капелло: «Роналду - выдающийся футболист, но Месси - гений»

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не является футбольным гением.
Роналду - выдающийся футболист, но Месси - гений.
В футболе есть три гения: Пеле, Марадона и Месси. Роналду очень силен, он помогает командам выигрывать трофеи. Однако Месси обладает гениальностью.
Я столкнулся с Лионелем, когда ему было 16 лет, и я был поражен. Он делал те же вещи на поле, что и сегодня, но он был очень молодым. Он родился таким.
Роналду сделал себя чемпионом, но не стал от этого гением.
Или Вы считаете, что Леонель звездит в до него захудалой и ущербной Барселоне?...)))
Или Вы считаете, что Леонель звездит в до него захудалой и ущербной Барселоне?...)))
это баскетбольное
Карри-Леброн
Карри и Месси лучшие все считают, а роналду и леброн худшие, которые разрушают команды
это баскетбольное
Карри-Леброн
Карри и Месси лучшие все считают, а роналду и леброн худшие, которые разрушают команды
Но по логике некоторых, получается так. У Роналду кубок Европы< у Гризмана кубок мира < а у Педро и то и другое + Ла Лига, Апл и т.д....
Но по логике некоторых, получается так. У Роналду кубок Европы< у Гризмана кубок мира < а у Педро и то и другое + Ла Лига, Апл и т.д....
А не всю жизнь играют в команде где весь коллектив должен играть на его статистику.
А не всю жизнь играют в команде где весь коллектив должен играть на его статистику.
А сможет ли пеналду оставаясь в одном клубе всю жизнь играть там на высоком уровне??
Тоже никто не знает. Потому такие критерии это детский сад.
А сможет ли пеналду оставаясь в одном клубе всю жизнь играть там на высоком уровне??
Тоже никто не знает. Потому такие критерии это детский сад.
Кубок ВАШЕГО КОРОЛЯ, 6 -наши , 2 Ваши ....
Превосходство не просто , а многократное ..Носитесь со своими купленными ЛЧ , каждый матч - позор мирового судейства..А самого главного вы не выигрывали -НИКОГДА !!!
ТРЕБЛ- вот истинный показатель величия , только суперкоманда -лучшая в мире по ТРЕМ фронтам ...просто забить на 2 турнира и сосредоточиться на одном , любой сможет , тем более при помощи судей...
ТРЕБЛ - для вас недоступен ))) иди поплачь
Кубок ВАШЕГО КОРОЛЯ, 6 -наши , 2 Ваши ....
Превосходство не просто , а многократное ..Носитесь со своими купленными ЛЧ , каждый матч - позор мирового судейства..А самого главного вы не выигрывали -НИКОГДА !!!
ТРЕБЛ- вот истинный показатель величия , только суперкоманда -лучшая в мире по ТРЕМ фронтам ...просто забить на 2 турнира и сосредоточиться на одном , любой сможет , тем более при помощи судей...
ТРЕБЛ - для вас недоступен ))) иди поплачь