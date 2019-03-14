Капелло: «Роналду - выдающийся футболист, но Месси - гений»

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не является футбольным гением.

Роналду - выдающийся футболист, но Месси - гений.

В футболе есть три гения: Пеле, Марадона и Месси. Роналду очень силен, он помогает командам выигрывать трофеи. Однако Месси обладает гениальностью.

Я столкнулся с Лионелем, когда ему было 16 лет, и я был поражен. Он делал те же вещи на поле, что и сегодня, но он был очень молодым. Он родился таким.

Роналду сделал себя чемпионом, но не стал от этого гением.