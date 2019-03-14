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Матч «Спартак» - ЦСКА может пройти при пустых трибунах

вчера, 20:15

«Спартак» может быть серьезно наказан, если в домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» со стороны болельщиков москвичей будут зафиксированы расистские оскорбления. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

– На первом домашнем матче в этом году против «Краснодара» «Спартак» по решению КДК РФС был наказан закрытием трибуны из-за расистских кричалок в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме. Что может грозить московскому клубу, если подобные нарушения повторятся на игре с «Зенитом»?

– Сразу хочу сказать следующее. Контроль за поведением зрителей осуществляет делегат матча. Основанием для возбуждения дела в КДК РФС является его рапорт. Нарушения бывают разные – скандирования, пиротехника и так далее. «Спартак» был наказан закрытием трибуны на матче с «Краснодаром» по причине скандирований расистского характера. Мы надеемся, что данное нарушение со стороны фанатов этого клуба не повторится. Также замечу: при вынесении того решения мы предупредили ФК «Спартак» о том, что в случае рецидива к клубу будут применены более строгие санкции.

– То есть теоретически, дерби «Спартак» – ЦСКА (в первые выходные апреля) может пройти без зрителей, если на игре с «Зенитом» вновь будет зафиксировано проявление расизма со стороны болельщиков хозяев поля?

– Да, это так. Но я не люблю слово «если». Рассчитываем на то, что никаких нарушений не случится. При этом замечу, что ФК «Спартак» предупрежден о возможных последствиях. Действительно, могут быть приняты более строгие меры – вплоть до закрытия двух фанатских трибун или проведения матча без зрителей.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс ответил ermak6848
   134 / 1074
сегодня в 01:14
Земляки московский фк " СПАРТАК " - просто Обязан порвать бакланов... Вперёд " СПАРТАК "!!!
    tolctoy
    tolctoy
    сегодня в 00:41
      viv
      viv ответил Заполярный
         54 / 1074
      сегодня в 00:31
      СОЧУВСТВУЮ....С 0:7 И 1:18 ТЕПЕРЬ ЖИТЬ ВАМ ВСЮ ЖИЗНЬ...
      ABir
      ABir
         396 / 1074
      сегодня в 00:29
      КДК хочет приз
      blitz
      blitz
         180 / 1074
      сегодня в 00:28
      По свински только в одном клубе себя ведут и этот клуб из тарасовки.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         20 / 1074
      вчера в 23:54
      О каком расизме речь??? Разве , что своих хаять будут???
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         368 / 1074
      вчера в 23:46
      А может и нет
      Sunny.
      Sunny.
         141 / 1074
      вчера в 23:45
      свиньи сэр!
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответил Так Себе Аналитик
         259 / 1074
      вчера в 23:03
      Будет весенний шарфопад в этом году или осеннего только ждать? Хочется посмотреть!
      Помним-помним ваш шарфотоп в норвежских фьордах ! )))))
      борька
      борька
         260 / 1074
      вчера в 23:02
      Все равно трибуны пустуют
      Заполярный
      Заполярный ответил viv
         143 / 1074
      вчера в 22:58
      И здесь всем стыдно за 7партак....
      А ЗА 6 - 0 ОТ СПАРТАКА . ДА ЕЩЕ ЖИТЬ С ЭТИМ.
      SHMEL
      SHMEL
         75 / 1074
      вчера в 22:56
      Из за свиней страдают и другие болельщики.
      Заполярный
      Заполярный ответил Дед за ЦСКА
         143 / 1074
      вчера в 22:56
      Фанаты СпаМа виноваты, а почему должны страдать болельщики ЦСКА? Кто объяснит?
      УСПОКОЙСЯ, ПОКУШАЙ ОВСЯНОЧКИ И ПОСМОТРИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ.
      Заполярный
      Заполярный ответил Kuprin
         143 / 1074
      вчера в 22:51
      Спецом сделали чтобы болелы спама не видели позора
      Согласен с тобой, что бы болельщики СПАРТАКА не видели позор кобыл
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил МапС
         91 / 1074
      вчера в 22:38
      Мы ещё не виноваты, а ты уже паникуешь. Смотри, Дед, ящик, всё равно на стадион не ходишь.
      Привет Сергей. Читай текст СтаМ виноват,(фанаты его). Будь справедлив, против лома нет приёма)))))).
      ermak6848
      ermak6848
         201 / 1074
      вчера в 22:34
      Земляки московский фк " СПАРТАК " - просто Обязан порвать бакланов...
      Вперёд " СПАРТАК "!!!
      Hypnoz
      Hypnoz
         345 / 1074
      вчера в 22:30
      У гинеровцев, и так пара тысяч болельщиков. Что они будут, что нет - без разницы !
      proezd2
      proezd2
         617 / 1074
      вчера в 22:19
      Беспредел хунты ,ожидаемо...
      мяч квадратный
      мяч квадратный
         1028 / 1074
      вчера в 22:12
      Газпром - хозяин чемпионата. Как господин Пэжэ скажет, так и будет. Всем одеть намордники и радоваться!
      kust07
      kust07
         207 / 1074
      вчера в 22:06
      Немешайте Зениту стать чемпионом это так называется!
      Kuprin
      Kuprin
         393 / 1074
      вчера в 22:04
      Спецом сделали чтобы болелы спама не видели позора
      МапС
      МапС ответил Дед за ЦСКА
         161 / 1074
      вчера в 22:02
      Фанаты СпаМа виноваты, а почему должны страдать болельщики ЦСКА? Кто объяснит?
      Мы ещё не виноваты, а ты уже паникуешь. Смотри, Дед, ящик, всё равно на стадион не ходишь.
      мяч квадратный
      мяч квадратный
         1028 / 1074
      вчера в 22:01
      Ничего удивительного. На этой неделе принят закон том, что провластные СМИ освобождены от ответственности за фейковые новости. Им можно. Теперь поняли, хрюканы? Лучше заткнитесь на секторах и сидите молча. Ухать в сторону Зе Луиша и Луиса Адриано могут только болельщики газпрома. А вам нельзя на загорелых игроков газпрома ухать! Это будет считаться экстремизмом и расизмом. И будете наказаны.
      viv
      viv
         54 / 1074
      вчера в 21:53
      И здесь всем стыдно за 7партак....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         42 / 1074
      вчера в 21:53
      Вот как вы считаете, кто напряг Григорьяца сделать подобное заявление ещё ДО матча?
      Т. е. кому будет выгодна игра при пустых трибунах?
      А раз предупреждены, значит, будут искать малейший повод наказать.
      И главное, ведь всё по регламенту будет...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил пердун из Тарасовки
         8 / 1074
      вчера в 21:52
      Пойду футбол смотреть, болеть за наших. Может возьмут пару очков, чтобы наш Спартак, мог осенью опять нас огорчать.
      Будет весенний шарфопад в этом году или осеннего только ждать? Хочется посмотреть!
      Игорь Погорелов
      Игорь Погорелов
         245 / 1074
      вчера в 21:51
      культур мультур саблюдать надо
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         91 / 1074
      вчера в 21:51
      Фанаты СпаМа виноваты, а почему должны страдать болельщики ЦСКА?
      Кто объяснит?
      пердун из Тарасовки
      пердун из Тарасовки ответил Красно Синий воин
         282 / 1074
      вчера в 21:49
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответил Footbolista
           162 / 1074
        вчера в 21:46
        Позорнее гол Рыкова с центра поля за шиворот Максименко, не зря же ваш ветеран сказал, что он "ловит мяч как мыло в бане" )))
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