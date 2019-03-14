Матч «Спартак» - ЦСКА может пройти при пустых трибунах

вчера, 20:15

«Спартак» может быть серьезно наказан, если в домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» со стороны болельщиков москвичей будут зафиксированы расистские оскорбления. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

– На первом домашнем матче в этом году против «Краснодара» «Спартак» по решению КДК РФС был наказан закрытием трибуны из-за расистских кричалок в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме. Что может грозить московскому клубу, если подобные нарушения повторятся на игре с «Зенитом»?

– Сразу хочу сказать следующее. Контроль за поведением зрителей осуществляет делегат матча. Основанием для возбуждения дела в КДК РФС является его рапорт. Нарушения бывают разные – скандирования, пиротехника и так далее. «Спартак» был наказан закрытием трибуны на матче с «Краснодаром» по причине скандирований расистского характера. Мы надеемся, что данное нарушение со стороны фанатов этого клуба не повторится. Также замечу: при вынесении того решения мы предупредили ФК «Спартак» о том, что в случае рецидива к клубу будут применены более строгие санкции.

– То есть теоретически, дерби «Спартак» – ЦСКА (в первые выходные апреля) может пройти без зрителей, если на игре с «Зенитом» вновь будет зафиксировано проявление расизма со стороны болельщиков хозяев поля?