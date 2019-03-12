вчера, 12:11

Федерация футбола ОАЭ оштрафована на 150 тысяч долларов из-за поведения своих болельщиков во время матча полуфинала Кубка Азии против Катара (0:4). Также свой следующий домашний поединок команда ОАЭ проведет без зрителей.

Напомним, что перед началом той игры болельщики сборной ОАЭ освистали катарский гимн, а во время матча бросали в игроков команды Катара бутылки с водой и обувь, что считается серьезным оскорблением в странах Персидского залива.

Причина такого поведения болельщиков кроется в конфликте между странами - в 2017 году ОАЭ разорвали дипломатические и экономические отношения с Катаром, поскольку государство обвиняется в поддержке экстремистов.

Отметим, что сборная Катара стала победителем последнего Кубка Азии.