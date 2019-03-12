ГлавнаяНовости

Федерация футбола ОАЭ оштрафована на 150 тысяч долларов

вчера, 12:11
КатарЛоготип футбольный клуб Катар4 : 0Логотип футбольный клуб ОАЭОАЭМатч завершен

Федерация футбола ОАЭ оштрафована на 150 тысяч долларов из-за поведения своих болельщиков во время матча полуфинала Кубка Азии против Катара (0:4). Также свой следующий домашний поединок команда ОАЭ проведет без зрителей.

Напомним, что перед началом той игры болельщики сборной ОАЭ освистали катарский гимн, а во время матча бросали в игроков команды Катара бутылки с водой и обувь, что считается серьезным оскорблением в странах Персидского залива.

Причина такого поведения болельщиков кроется в конфликте между странами - в 2017 году ОАЭ разорвали дипломатические и экономические отношения с Катаром, поскольку государство обвиняется в поддержке экстремистов.

Отметим, что сборная Катара стала победителем последнего Кубка Азии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЛяказетт сможет сыграть против «Ренна»
Вчера, 22:10 Комментарии4
Кулибали и Максимович не помогут «Наполи» в матче с «Зальцбургом»
Вчера, 16:39 Комментарии4
«Сампдория» крупно оштрафует Дефреля за вождение в нетрезвом виде
Вчера, 11:16 Комментарии1
Зе Луиш пропустит матч с «Зенитом» из-за дисквалификации
10 марта Комментарии23
Гулиев не сыграет с «Зенитом»
10 марта Комментарии9
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет
08 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mekrash
Mekrash
   351 / 1090
вчера в 12:45
Как пупсики поступили.
ДСА
ДСА
   204 / 1090
вчера в 12:15
Явно американцы подстроили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100