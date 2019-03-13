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УЕФА может наказать Неймара

вчера, 17:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

УЕФА открыл дисциплинарное дело против нападающего ПСЖ Неймара.

Причина - высказывания бразильца после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от МЮ. По окончании игры он жестко раскритиковал судей.

Футболист пропускал данный поединок из-за травмы.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   34 / 1090
сегодня в 00:01
Не может а наказать надо!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   158 / 1090
вчера в 22:23
Неймар хоть петушок,но он обсолютно прав в отношение судей. Маразматично-судьям разрешается безпроизвол творит и решать исход матча наполнив карман взяткой а им слово сказать нельзя.
Футболисты должны бастовать,не играть,пока судьи неприкоснрвенны,даже,когда намеренно совершают преступления,огорочая футболистов и миллионов болельщиков.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   771 / 1090
вчера в 22:19
Странно, когда он был в Барсе и те же судьи бессовестно утопили его нынешний ПСЖ он почему то молчал)
barcamilan
barcamilan
   563 / 1090
вчера в 21:04
ну он любит плакать, вечный нытик
Neymar 10
Neymar 10
   458 / 1090
вчера в 21:02
Неймар хоть и сам не святой но этих судишек он по делу оскорбил ! уефашный крысятник может подавится его деньгами . сейчас главное чтобы он залечил свою травму и вернулся в строй и снова смог заткнуть всех игсбердов и хейтерков своей мастерски волшебной игрой .
Alex12357
Alex12357
   525 / 1090
вчера в 20:27
У Админов и их пособников уже аллергия на Неймара,вы бы занялись Российскими футболистами ,если таковые имеются или больше не о чем написать ?Тогда про Северный поток -2,у вас это лучше получается!
Bjuik
Bjuik
   50 / 1090
вчера в 20:09
Гении неподсудны.
lawr19730
lawr19730
   225 / 1090
вчера в 20:06
В СССР за петушарство сажали)))
djemStar
djemStar
   612 / 1090
вчера в 18:58
Наказать за:
-Плаксивость при физическом контакте оппонента в игре с мячом
-Просто нытьё
-Понты
-Продажность
-ПСЖ

Пх5=Привет РМ
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 1090
вчера в 18:25
Прежде всего за симуляции его нужно наказывать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 18:13
Опять плакать будет....
pavkur
pavkur
   47 / 1090
вчера в 18:01
Не нужно обижать мальчика, он еще не понимает, что делает.
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 18:01
Девочка даже на трибунах плачет.
Антиспамм
Антиспамм
   697 / 1090
вчера в 17:37
Он еще с москалевым не связывался, вообще бы сел за него в тюрьму.
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 17:33
Расплакался
4RT
4RT
   369 / 1090
вчера в 17:29
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