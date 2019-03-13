УЕФА может наказать Неймара

УЕФА открыл дисциплинарное дело против нападающего ПСЖ Неймара.
Причина - высказывания бразильца после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от МЮ. По окончании игры он жестко раскритиковал судей.
Футболист пропускал данный поединок из-за травмы.
Футболисты должны бастовать,не играть,пока судьи неприкоснрвенны,даже,когда намеренно совершают преступления,огорочая футболистов и миллионов болельщиков.
Футболисты должны бастовать,не играть,пока судьи неприкоснрвенны,даже,когда намеренно совершают преступления,огорочая футболистов и миллионов болельщиков.
-Плаксивость при физическом контакте оппонента в игре с мячом
-Просто нытьё
-Понты
-Продажность
-ПСЖ
Пх5=Привет РМ
-Плаксивость при физическом контакте оппонента в игре с мячом
-Просто нытьё
-Понты
-Продажность
-ПСЖ
Пх5=Привет РМ