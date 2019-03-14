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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 200 тыс. рублей

вчера, 13:50
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» на 200 тыс. рублей по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Динамо».

За оскорбительный баннер в адрес Дениса Глушакова принято решение оштрафовать «Спартак» на 50 тыс. рублей. Также в рапорте было отмечено, что болельщик «Спартака» сжег шарф «Динамо», поэтому за разжигание ненависти наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Помимо этого, болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, за что клубы штрафуются на 100 тыс. рублей каждый.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил LOpp
   11 / 1074
вчера в 20:02
Федун вошел в список 20 богатейших бизнесменов России с состоянием $8,7 млрд. что такое для него 200 тысяч рублей?
Не удивлен! Всю Россию ободрал с такими ценами на бензин ))
Abverin
Abverin ответил Т34
   93 / 1074
вчера в 18:36
Они про зенит вообще не читают. Это клуб, который ни у кого не вызывает интереса.
Особенно у свиней, ха-ха-ха.
Т34
Т34 ответил Footbolista
   63 / 1074
вчера в 18:34
Они читают новость выше о том как зенит оштрафовали за поведение болельщиков))...
Они про зенит вообще не читают. Это клуб, который ни у кого не вызывает интереса.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   74 / 1074
вчера в 16:33
Оскорбления - стиль общения свиней.
makkie
makkie
   49 / 1074
вчера в 15:25
...болельщик «Спартака» сжег шарф «Динамо», поэтому за разжигание ненависти наложен штраф в размере 50 тыс. рублей
_____________________________

Холодно было, а они штраф впаяли... мафия :D
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   28 / 1074
вчера в 15:25
Федун вошел в список 20 богатейших бизнесменов России с состоянием $8,7 млрд. что такое для него 200 тысяч рублей?
200 000 рублей - это 20 000 новых болельщиков спартака на замену порвавшимся. Ну и плюс насос для поддержания их в рабочей форме
13 RUS
13 RUS
   297 / 1074
вчера в 15:09
Да что этим свинарям,фидуну не привыкать нефтяные бабки страны раскидывать
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   5 / 1074
вчера в 15:01
Они читают новость выше о том как зенит оштрафовали за поведение болельщиков))...
pavkur
pavkur
   44 / 1074
вчера в 14:57
У фердуна есть зам по штрафам, рассчитается деньгами подмосковных пенсионерок.
LOpp
LOpp ответил parallels
   41 / 1074
вчера в 14:41
позор хрякам! лопп, мыловар - вы где?
Федун вошел в список 20 богатейших бизнесменов России с состоянием $8,7 млрд.
что такое для него 200 тысяч рублей?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 1074
вчера в 14:21
Надо ввести штраф за брошенный шарфик, и весной и осенью во время традиционного спартаковского шарфопада миллионы делать на этом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 1074
вчера в 14:18
Я бы на месте КДК их после каждого матча штрафовал за то, что они постоянно Россию позорят в Европе.
1 команда
1 команда
   111 / 1074
вчера в 14:18
Ах если б не было свиней, насколько б стал футбол скучней.
Alladins
Alladins
   109 / 1074
вчера в 14:16
Свиньи приходят на футбол оскорбить себя, своего капитана, своего тренера и, конечно же, соперников. Ну такой свинский футбол практикуют.
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 14:16
    parallels
    parallels
       10 / 1074
    вчера в 14:14
    позор хрякам! лопп, мыловар - вы где?
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       38 / 1074
    вчера в 14:10
    Это был не оскорбительный баннер, а комплимент успешному капитану.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       100 / 1074
    вчера в 14:03
    200 тыщ через кассу, 3 чемодана в баньке свой спартаковский передаст .
    1-й парень
    1-й парень
       51 / 1074
    вчера в 14:03
    Что ни матч, то стыдно за спартак, то спартак позорится.
    Питермен
    Питермен
       45 / 1074
    вчера в 14:00
    Стыдно за таких болельщиков, зачем вести себя по свински на футболе?
    Bjuik
    Bjuik
       50 / 1074
    вчера в 13:59
    Свиней только шашлык исправит.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       60 / 1074
    вчера в 13:57
    Позор спартаку! Стыдно за пупсиков!
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 13:57
    Надо было найти этого горе болелу, что сжег флаг, раздеть, шмотрки сжечь и голяком отправить домой.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       270 / 1074
    вчера в 13:56
    Это конебомжи были
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       83 / 1074
    вчера в 13:55
    Фердун уже купюры по 100 тысяч придумал для оплаты штрафов.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       6 / 1074
    вчера в 13:55
    Любят спартачи баннеры вывешивать, в адрес Федуна и Глушака :)
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 13:55
    За оскорбительный баннер в адрес Дениса Глушакова кстати можно было и поощрить.
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 13:52
    Что такое для федуна 200 тыща, полчаса работы одной заправки.
    handreb
    handreb
       88 / 1074
    вчера в 13:52
    Стыд и срам, что тут скажешь.
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