КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 200 тыс. рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» на 200 тыс. рублей по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Динамо».

За оскорбительный баннер в адрес Дениса Глушакова принято решение оштрафовать «Спартак» на 50 тыс. рублей. Также в рапорте было отмечено, что болельщик «Спартака» сжег шарф «Динамо», поэтому за разжигание ненависти наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Помимо этого, болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, за что клубы штрафуются на 100 тыс. рублей каждый.