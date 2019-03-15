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Дрогба не исключил, что в будущем станет тренером

вчера, 22:13

Известный в прошлом футболист Дидье Дрогба, в ноябре завершивший карьеру, признался, что сейчас он находится в поисках работы.

Я ищу работу. Сейчас я отдыхаю и веду бизнес. Также я путешествую, чтобы иметь возможность общаться со многими людьми из разных сфер.

Будущее в качестве тренера? Почему бы и нет? Даже если это и не то, что меня привлекает изначально. Еще есть время определиться и решить, что мне нравится. Однако нужно найти такое дело, которое не только бы нравилось, но и в котором я бы мог преуспеть. 

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Все комментарии
minai
minai ответил allemz
   382 / 1082
сегодня в 00:12
Виейра, Анри, Зеедорф.
Ну и какие у них дела ? В смысле достижения. А, ну конечно, Анри попёрли из Монако.
allemz
allemz ответил minai
   23 / 1082
вчера в 23:51
Кроме Райкаарда и Гуллита есть ещё тренеры-негры ?
Виейра, Анри, Зеедорф.
minai
minai
   382 / 1082
вчера в 23:38
Кроме Райкаарда и Гуллита есть ещё тренеры-негры ?
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   49 / 1082
вчера в 22:19
Слониха-симулянтша с глупым выражением лица и засаленными космами.Максимум на родине в этом качестве блеснет.
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