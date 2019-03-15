Дрогба не исключил, что в будущем станет тренером

Известный в прошлом футболист Дидье Дрогба, в ноябре завершивший карьеру, признался, что сейчас он находится в поисках работы.

Я ищу работу. Сейчас я отдыхаю и веду бизнес. Также я путешествую, чтобы иметь возможность общаться со многими людьми из разных сфер.

Будущее в качестве тренера? Почему бы и нет? Даже если это и не то, что меня привлекает изначально. Еще есть время определиться и решить, что мне нравится. Однако нужно найти такое дело, которое не только бы нравилось, но и в котором я бы мог преуспеть.