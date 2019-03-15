Колашинац: «Выступление английских команд в еврокубках доказывает силу АПЛ»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац оценил выступление английских команд в еврокубках. До 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ дошли шесть представителей АПЛ.
«Канониры» сыграют в четвертьфинале Лиги Европы с «Наполи».
Думаю, тот факт, что шесть команд дошли до четвертьфиналов, характеризует Премьер-Лигу. Это доказывает, что люди, называющие АПЛ лучшей лигой мира, говорят это не просто так. Думаю, это делает АПЛ очень интересной. Мы гордимся, что добились успеха в Лиге Европы.
Мы финалисты мы финалисты это все отговорки неудачников проигравших в финале. Ювентус 5 раз подряд погорел, Ливер 2 последний проиграл ЛЧ + 1 ЛЕ. Запоминают имена только победителей или дрим тим.
Мы финалисты мы финалисты это все отговорки неудачников проигравших в финале. Ювентус 5 раз подряд погорел, Ливер 2 последний проиграл ЛЧ + 1 ЛЕ. Запоминают имена только победителей или дрим тим.