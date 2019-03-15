ГлавнаяНовости

Колашинац: «Выступление английских команд в еврокубках доказывает силу АПЛ»

вчера, 19:10

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац оценил выступление английских команд в еврокубках. До 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ дошли шесть представителей АПЛ.

«Канониры» сыграют в четвертьфинале Лиги Европы с «Наполи».

Думаю, тот факт, что шесть команд дошли до четвертьфиналов, характеризует Премьер-Лигу. Это доказывает, что люди, называющие АПЛ лучшей лигой мира, говорят это не просто так. Думаю, это делает АПЛ очень интересной. Мы гордимся, что добились успеха в Лиге Европы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вейналдум: «С „Фулхэмом“ играть будет сложнее, чем с „Баварией“»
Сегодня, 18:12 Комментарии0
Спаллетти: «Сложно спрогнозировать результат матча с „Миланом“»
Сегодня, 17:58 Комментарии2
Матюиди: «Роналду удивляет меня каждый день на тренировках»
Сегодня, 17:35 Комментарии1
Ковач: «Игрокам „Баварии“ нужно освободить свой разум, взять себя в руки»
Сегодня, 17:29 Комментарии2
Кейн: «Сделаем всё возможное, чтобы выйти в полуфинал ЛЧ»
Сегодня, 17:29 Комментарии1
Аллегри: «„Аякс“ - быстрая команда»
Сегодня, 16:44 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сантус
Сантус
   85 / 1082
вчера в 23:04
Это говорит о том,что деньги наконец то сработали.Десять лет заливают как бетоном,должно бы схватиться...АПЛ всегда была не плоха,но только сейчас это вроде как видно.Будут в финалах 4 команды тогда можно и резюмировать.
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1082
вчера в 20:16
За долгое время первый раз англичанам повезло.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   73 / 1082
вчера в 20:10
Учитывая, что им попадались такие клубы, как Динамо Киев, откровенно слабые, этот вопрос очень спорный.
dimagas1
dimagas1 ответил DXTK
   267 / 1082
вчера в 20:10
Ливерка позорит АПЛ проигрывая два финала подряд.
Сити там не видно ваапще))
anfield1984
anfield1984 ответил КЭТиК
   142 / 1082
вчера в 20:00
Учитывая вылет Реала, Баварии и ПСЖ, я бы так не утверждал. Раздутый стереотип. ТТХ, Челси, Арсенал, Ливерпуль не обходят финансовый фэйр плей точно, а то,что самые перспективные молодые игроки с чемпионатов доноров и не только прут дуром в АПЛ, так это извините - в Реале, Барселоне, Ювентусе, Баварии для всех мест не хватит. В Италии не осталось конкурентов Ювентусу, Бавария скупает всех и вся у конкурентов после каждого выстрела любой другой команды, Барса, Реал и Атлетико тоже уж очень давно не давали дышать остальным, Франция превратилась в лигу донора. Кто виноват в этом - руководство футбольных союзов вышеперечисленных стран. Деньги побеждали футбол, когда судили евребе, штарки т.п.
DXTK
DXTK
   131 / 1082
вчера в 19:50
благодаря Хосепу АПЛ поднялась, все стали на него равняться.
kotmyshka
kotmyshka
   243 / 1082
вчера в 19:41
в этом сезоне выстрелили
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 1082
вчера в 19:36
Наконец деньги пересилили футбол.
DXTK
DXTK ответил AfrikSimon
   131 / 1082
вчера в 19:26
Одно участи в финале уже не позор.
да, участие в финале и трофеем не назовешь и на полку не поставишь, если не побеждаешь там.

Мы финалисты мы финалисты это все отговорки неудачников проигравших в финале. Ювентус 5 раз подряд погорел, Ливер 2 последний проиграл ЛЧ + 1 ЛЕ. Запоминают имена только победителей или дрим тим.
AfrikSimon
AfrikSimon ответил DXTK
   97 / 1082
вчера в 19:20
Ливерка позорит АПЛ проигрывая два финала подряд.
Одно участи в финале уже не позор.
DXTK
DXTK
   131 / 1082
вчера в 19:15
Ливерка позорит АПЛ проигрывая два финала подряд.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100