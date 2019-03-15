Колашинац: «Выступление английских команд в еврокубках доказывает силу АПЛ»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац оценил выступление английских команд в еврокубках. До 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ дошли шесть представителей АПЛ .

«Канониры» сыграют в четвертьфинале Лиги Европы с «Наполи».