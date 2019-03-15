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Пике - о матче с МЮ на «Олд Траффорд»: «Я вернусь в свой второй дом»

вчера, 22:00

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой каталонцы сыграют с «Манчестер Юнайтед».

Комментируя выездной матч с манкунианцами, Пике написал: «Я вернусь в свой второй дом».

Напомним, что Пике выступал в МЮ в течение трех сезонов (с 2004-го по 2008 год с перерывом на однолетнюю аренду в «Сарагосу»).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   173 / 1082
сегодня в 15:21
Барса уйдёт в Пике на Трафорете.
hoper
hoper ответил Bayern Best
   775 / 1082
сегодня в 11:57
Барса порвет МЮ.
До этого твои кореша писали это же про ПСЖ
ЮЗИК
ЮЗИК
   380 / 1082
сегодня в 09:05
Там уже забыли про него
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил League1
   390 / 1082
вчера в 22:51
Болтун пикешка. Его там никто не помнит.))) Домой он возвращается... Если Роналду так говорит, то это совсем другое дело. Его там аплодисментами встречают. А этот...))) Нет слов просто. Болтун одним словом.
Ага помним мы как красавицу заставили плакать после чм06 где свои же фаны свистели, именно оттуда он получил второе имя Кристина
League1
League1
   146 / 1082
вчера в 22:35
Болтун пикешка. Его там никто не помнит.)))
Домой он возвращается...
Если Роналду так говорит, то это совсем другое дело. Его там аплодисментами встречают.
А этот...))) Нет слов просто. Болтун одним словом.
Bayern Best
Bayern Best
   149 / 1082
вчера в 22:34
Барса порвет МЮ.
Сантус
Сантус
   85 / 1082
вчера в 22:30
Твиттер твой второй дом пёс....)
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 22:29
Получишь в доме по самый не балуй
cevin cigan
cevin cigan
   50 / 1082
вчера в 22:05
Ух ты... шакирыч!!! Ман Юнайтед-"второй дом"????? А Ферги ещё и крёстный?
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