Пике - о матче с МЮ на «Олд Траффорд»: «Я вернусь в свой второй дом»

вчера, 22:00

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой каталонцы сыграют с «Манчестер Юнайтед».

Комментируя выездной матч с манкунианцами, Пике написал: «Я вернусь в свой второй дом».