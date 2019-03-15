Пике - о матче с МЮ на «Олд Траффорд»: «Я вернусь в свой второй дом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой каталонцы сыграют с «Манчестер Юнайтед».
Комментируя выездной матч с манкунианцами, Пике написал: «Я вернусь в свой второй дом».
Напомним, что Пике выступал в МЮ в течение трех сезонов (с 2004-го по 2008 год с перерывом на однолетнюю аренду в «Сарагосу»).
Домой он возвращается...
Если Роналду так говорит, то это совсем другое дело. Его там аплодисментами встречают.
А этот...))) Нет слов просто. Болтун одним словом.
Домой он возвращается...
Если Роналду так говорит, то это совсем другое дело. Его там аплодисментами встречают.
А этот...))) Нет слов просто. Болтун одним словом.