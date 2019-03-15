ГлавнаяНовости

Бабел: «Ван Дейк может играть еще лучше»

вчера, 22:48

Нападающий «Фулхэма» Райан Бабел прокомментировал игру своего товарища по сборной Вирджила ван Дейка в текущем сезоне.

Я считаю, что он еще не раскрыл свой потенциал на все сто процентов. Он играет где-то на процентов 70 своих возможностей. Ему есть куда расти. Может показаться, что у него нет слабых мест, но это не так. У него есть одно слабое место, но я не стану об этом говорить.

Напомним, что недавно ван Дейк отметился голом и результативной передачей в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вейналдум: «С „Фулхэмом“ играть будет сложнее, чем с „Баварией“»
Сегодня, 18:12 Комментарии0
Спаллетти: «Сложно спрогнозировать результат матча с „Миланом“»
Сегодня, 17:58 Комментарии2
Матюиди: «Роналду удивляет меня каждый день на тренировках»
Сегодня, 17:35 Комментарии1
Ковач: «Игрокам „Баварии“ нужно освободить свой разум, взять себя в руки»
Сегодня, 17:29 Комментарии2
Кейн: «Сделаем всё возможное, чтобы выйти в полуфинал ЛЧ»
Сегодня, 17:29 Комментарии1
Аллегри: «„Аякс“ - быстрая команда»
Сегодня, 16:44 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   235 / 1082
сегодня в 09:43
Да он и так топарит вроде у Скаузеров. Классного дефа подписали они.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 23:39
Семак:Дзюба может играть еще лучше(смеется,все смеются)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100