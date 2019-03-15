Бабел: «Ван Дейк может играть еще лучше»

Нападающий «Фулхэма» Райан Бабел прокомментировал игру своего товарища по сборной Вирджила ван Дейка в текущем сезоне.

Я считаю, что он еще не раскрыл свой потенциал на все сто процентов. Он играет где-то на процентов 70 своих возможностей. Ему есть куда расти. Может показаться, что у него нет слабых мест, но это не так. У него есть одно слабое место, но я не стану об этом говорить.