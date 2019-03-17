Жиру: «Не хочу быть в „Челси“ на вторых ролях»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру дал понять, что хочет получать больше игрового времени.

В текущем сезоне 32-летний француз провел на поле лишь 661 минуту в АПЛ , однако отлично зарекомендовал себя в Лиге Европы, забив 9 голов в 9 матчах.

Первую часть кампании Жиру проигрывал конкуренцию Альваро Морате, а сейчас основным форвардом «синих» является Гонсало Игуаин.

Я не хочу играть в «Челси» лишь вспомогательную роль. Никаких шансов. Я конкурентоспособен.

Мне 32 года, но я все еще молод. Чувствую себя отлично в физическом плане. Должен сказать, что у меня один из лучших результатов в команде по бегу.

Я все еще голоден до футбола и хочу больше и больше. Думаю, впереди у меня есть еще несколько продуктивных лет.