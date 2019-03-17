ГлавнаяНовости

Жиру: «Не хочу быть в „Челси“ на вторых ролях»

вчера, 12:55

Нападающий «Челси» Оливье Жиру дал понять, что хочет получать больше игрового времени.

В текущем сезоне 32-летний француз провел на поле лишь 661 минуту в АПЛ, однако отлично зарекомендовал себя в Лиге Европы, забив 9 голов в 9 матчах. 

Первую часть кампании Жиру проигрывал конкуренцию Альваро Морате, а сейчас основным форвардом «синих» является Гонсало Игуаин.

Я не хочу играть в «Челси» лишь вспомогательную роль. Никаких шансов. Я конкурентоспособен.

Мне 32 года, но я все еще молод. Чувствую себя отлично в физическом плане. Должен сказать, что у меня один из лучших результатов в команде по бегу. 

Я все еще голоден до футбола и хочу больше и больше. Думаю, впереди у меня есть еще несколько продуктивных лет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарри: «Я не могу объяснить, что с нами произошло во втором тайме»
Вчера, 22:20 Комментарии12
Мещеряков: «„Локомотив“ подвела реализация в матче с „Краснодаром“»
Вчера, 19:40 Комментарии2
Ван Дейк: «Сами усложнили себе игру»
Вчера, 19:36 Комментарии4
Клопп: «„Фулхэм“ заслужил гол, а мы - три очка»
Вчера, 19:32 Комментарии4
Медведев: «Игра со „Спартаком“ будет интересная и принципиальная»
Вчера, 17:59 Комментарии6
Аллегри: «Ожидал другой игры от „Ювентуса“ в матче с „Дженоа“»
Вчера, 17:10 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vizor
Vizor
вчера в 21:38
Бате надо в лигу 1 возвращаться. Там попылит и ещё на евро съездит. Но, по сути, так Жиру и не забил ни разу в АПЛ больше 20-ки за сезон. И я лично за Обаму/Ляказетта в старте. А вот со скамейки Батя был нашим Сульшером. Но, как видно, его такой расклад не устраивает
Трубадур
Трубадур
   465 / 1120
вчера в 16:44
Пора в Муру, лидерствовать и спартак обижать.
Incredulous
Incredulous
   129 / 1120
вчера в 15:41
Переходи в Крылья Советов, будешь на первых.
azkan
azkan
   226 / 1120
вчера в 15:08
Один из редких игроков Челси с яйцами. Может и сдачи дать, может надавить на соперника. Жаль будет если уйдет.
311
311
   51 / 1120
вчера в 14:10
Салат то получше бревногуина, любимчика Сарри! Будет жаль, если он покинет команду.
weinmar
weinmar
   658 / 1120
вчера в 13:01
Фенербахче-ее! Присмотрись, Оливье! )
Пулково-2
Пулково-2
   191 / 1120
вчера в 12:56
Пора на пенсию, ленивый.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100