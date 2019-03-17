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«Новый Роналду» ушел от ответов о своем будущем

вчера, 11:03

Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс, которого СМИ прозвали «новым Роналду», уклончиво ответил на вопросы о своем будущем. По слухам, игроком интересуется ряд топ-клубов, включая «Ювентус», «Реал» и «Барселону».

Готов ли я играть в большом клубе? На данный момент все мои мысли только о «Бенфике». Сезон подходит к концу, мы боремся за титул. Я не могу сейчас отвлекаться.

Что касается интереса топ-клубов, то я всегда мечтал играть в лучших командах и принимать участие в лучших турнирах. Но, как я уже сказал, я очень счастлив в «Бенфике», которая тоже входит в когорту топ-команд.

«Реал» или «Барселона»? Это две лучшие команды мира. Но мне нравится играть в «Бенфике».

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Все комментарии
YNWA
YNWA
   428 / 1120
вчера в 14:03
Главное чтобы не стал, новым пеналду!
weinmar
weinmar
   658 / 1120
вчера в 13:04
Ну если Бенфика топ ..
obana777
obana777
   220 / 1120
вчера в 13:00
Молодой еще, а уже начинает языком молотить.
Bayern Best
Bayern Best
   147 / 1120
вчера в 12:42
Он походу понел что он не Роналду.
Neymar 10
Neymar 10
   508 / 1120
вчера в 12:19
весь мир ждёт новых неймаров , месси , ван бастенов , анри . а они нам опять всяких роналду поставляют 😕
Bjuik
Bjuik
   50 / 1120
вчера в 11:41
Сколько уже было этих новых Роналду.
KaiserRM
KaiserRM
   853 / 1120
вчера в 11:32
Надо брать Феликса,очень хорош.В след году будет 150 лямов стоить.
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