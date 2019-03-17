«Новый Роналду» ушел от ответов о своем будущем

Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс, которого СМИ прозвали «новым Роналду», уклончиво ответил на вопросы о своем будущем. По слухам, игроком интересуется ряд топ-клубов, включая «Ювентус», «Реал» и «Барселону».

Готов ли я играть в большом клубе? На данный момент все мои мысли только о «Бенфике». Сезон подходит к концу, мы боремся за титул. Я не могу сейчас отвлекаться.

Что касается интереса топ-клубов, то я всегда мечтал играть в лучших командах и принимать участие в лучших турнирах. Но, как я уже сказал, я очень счастлив в «Бенфике», которая тоже входит в когорту топ-команд.

«Реал» или «Барселона»? Это две лучшие команды мира. Но мне нравится играть в «Бенфике».