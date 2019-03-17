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Пранделли: «Мы должны быть агрессивными против „Юве“»

вчера, 11:31
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Дженоа» Чезаре Пранделли прокомментировал предстоящий матч 28-го тура Серии А против «Ювентуса».

Мы сыграем с удивительно сильным противником, но в футболе всякое может случиться. И когда мы будем контролировать мяч, мы должны будем создать свои шансы. 

Мы должны быть агрессивными против «Юве». Они могут показаться непобедимыми, но в этом виде спорта не бывает идеальной команды. Они неизбежно оставят нам некоторые шансы, а мы должны будем ими воспользоваться. 

Недавно сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч против «Дженоа».

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vastudio
vastudio
   437 / 1120
вчера в 16:37
Ну молодчаги, сделали бабушку))
juvenale
juvenale
   18 / 1120
вчера в 12:16
с грифонами частенько сложно
Пулково-2
Пулково-2
   191 / 1120
вчера в 11:53
Удачи Дженоа!
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