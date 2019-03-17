Пранделли: «Мы должны быть агрессивными против „Юве“»

Главный тренер «Дженоа» Чезаре Пранделли прокомментировал предстоящий матч 28-го тура Серии А против «Ювентуса».

Мы сыграем с удивительно сильным противником, но в футболе всякое может случиться. И когда мы будем контролировать мяч, мы должны будем создать свои шансы.

Мы должны быть агрессивными против «Юве». Они могут показаться непобедимыми, но в этом виде спорта не бывает идеальной команды. Они неизбежно оставят нам некоторые шансы, а мы должны будем ими воспользоваться.