«Тоттенхэм» хочет 200 млн фунтов за Эриксена

вчера, 13:49

«Тоттенхэм» не намерен расставаться с полузащитником Кристианом Эриксеном менее чем за 200 млн фунтов.

При этом контракт 27-летнего игрока заканчивается уже летом следующего года, но руководство «шпор» остается непреклонным. В то же время все попытки лондонцев продлить контракт с футболистом провалились.

Интерес к игроку проявляют «Барселона» и «Реал», но сам Эриксен, по слухам, мечтает играть в мадридском клубе.