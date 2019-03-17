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«Тоттенхэм» хочет 200 млн фунтов за Эриксена

вчера, 13:49

«Тоттенхэм» не намерен расставаться с полузащитником Кристианом Эриксеном менее чем за 200 млн фунтов.

При этом контракт 27-летнего игрока заканчивается уже летом следующего года, но руководство «шпор» остается непреклонным. В то же время все попытки лондонцев продлить контракт с футболистом провалились.

Интерес к игроку проявляют «Барселона» и «Реал», но сам Эриксен, по слухам, мечтает играть в мадридском клубе.

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Vizor
Vizor
вчера в 21:10
Этим летом за сотку уйдёт, либо следующей зимой за 50-ку. Что довольно неплохо
NOVA
NOVA
   340 / 1120
вчера в 19:58
а не дафига ли? ну Реалу конечно чтоит его взять!!
mangoх12
mangoх12
   32 / 1120
вчера в 17:28
мешки заплатят
Red_team
Red_team ответил dimagas1
   352 / 1120
вчера в 16:49
Так будут сбивать это типа стартовая цена.
Даже для старта 235 - это космос. С учетом заканчивающегося контракта следующим летом лямов 60-70 от силы можно дать за него, ну ну пусть даже 80-100 для мешков или совсем уж нуждающихся в нем.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Red_team
   509 / 1120
вчера в 16:45
Эриксену 27 лет, а не 26
Исправили
95-shishani-95
95-shishani-95
   233 / 1120
вчера в 16:29
Пусть Реал договорится с ним, и подождёт до следующего лета, так и с Азаром, если Абрамович не продаст его млн за 70!
Или обмен на Бэйла можно
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   168 / 1120
вчера в 16:24
помню Роналду пару лет 400 или 500 стоил в Реале,а продали за 100-ку))) с учётом,того,что в следующем сезоне контракт заканчивается,то 100 лямов ну 120 это потолок. Не факт,что заплатив даже 120,игрок заиграет,пример с Коутиньо,хотя Суарес заиграл и отлично вписался.
Интересно сколько предложит Левак за новый контракт, вместо 70 тыщ в неделю, скрепя сердцем 80-100?))))
Neymar 10
Neymar 10
   508 / 1120
вчера в 15:46
с такими запросами явно в реал . на скамейку .
Incredulous
Incredulous
   129 / 1120
вчера в 15:40
Обмен на Бэйла с доплатой лямов в 30-50, или следующим летом бесплатно уйдет.
Ruslan3132
Ruslan3132
   78 / 1120
вчера в 15:36
Дать 30-40 млн подъемных игроку с тем, чтобы через год пришел бесплатно и наколоть жадного презика тотошек. Был бы урок хороший.
Soccer2016
Soccer2016
   358 / 1120
вчера в 15:36
Неадекватный рынок, он не стоит того и контракт год, через год Леви получит баранку, жидов нужно наказывать. Модрич своих денег стоил, а дерево Бейл развод
ArgonS
ArgonS
   164 / 1120
вчера в 15:25
Тоттенхэм убогий клуб.
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 15:25
Жаднее итальянцев.
obana777
obana777
   220 / 1120
вчера в 15:17
Что так мало просят? Если купить закаточную машинку, то можно и больше цену взвинтить.
Kavaro
Kavaro
   414 / 1120
вчера в 15:12
Заберайте его через год бесплатно. А пока Модрич пусть доиграет.
dimagas1
dimagas1 ответил Red_team
   431 / 1120
вчера в 14:48
Эриксен конечно классный игрок, но не прям мегатоп. За 27-ми летнего игрока с заканчивающимся контрактом требовать 235 лямов евро? Шиза да и только
Так будут сбивать это типа стартовая цена.
dimagas1
dimagas1 ответил 311
   431 / 1120
вчера в 14:48
А причем тут Азар?)
Он не 10-ка.Он вингер.
311
311 ответил dimagas1
   51 / 1120
вчера в 14:40
За лучшую 10-ку АПЛ,наверно.
А причем тут Азар?)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   106 / 1120
вчера в 14:37
ТТХ всегда умело продавал игроков.
Я думаю 200 это перебор, но за 150 продадут.
Red_team
Red_team
   352 / 1120
вчера в 14:31
Эриксену 27 лет, а не 26
Red_team
Red_team ответил dimagas1
   352 / 1120
вчера в 14:30
За лучшую 10-ку АПЛ,наверно.
Эриксен конечно классный игрок, но не прям мегатоп. За 27-ми летнего игрока с заканчивающимся контрактом требовать 235 лямов евро? Шиза да и только
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 1120
вчера в 14:29
просто не хотят его продавать
Red_team
Red_team
   352 / 1120
вчера в 14:26
У Шпор категорически нельзя никого покупать, там у Леви мозги набекрень
dimagas1
dimagas1 ответил YNWA
   431 / 1120
вчера в 14:24
За что там платить такие деньги?
За лучшую 10-ку АПЛ,наверно.
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 14:23
откуда такие цены вообще берутся? 200 сейчас даже роналду с месси не стоят. мбаппе более менее близок к 200,но это считай форвард на 12 лет вперед закроет позицию.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   683 / 1120
вчера в 14:15
Максимум полтос, а мож и того меньше, потому что контракт закончится скоро. Так то игрок качественный взламывать консервные банки типо Бернли, но чет не более.
311
311
   51 / 1120
вчера в 14:12
Кинут еврея на бабло, раз упёрся!)
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1120
вчера в 14:09
Реал заплатит
YNWA
YNWA
   428 / 1120
вчера в 14:06
За что там платить такие деньги?
dimagas1
dimagas1
   431 / 1120
вчера в 14:05
Наверно на Бэйла обменяют летом.
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