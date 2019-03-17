«Тоттенхэм» хочет 200 млн фунтов за Эриксена

«Тоттенхэм» не намерен расставаться с полузащитником Кристианом Эриксеном менее чем за 200 млн фунтов.
При этом контракт 27-летнего игрока заканчивается уже летом следующего года, но руководство «шпор» остается непреклонным. В то же время все попытки лондонцев продлить контракт с футболистом провалились.
Интерес к игроку проявляют «Барселона» и «Реал», но сам Эриксен, по слухам, мечтает играть в мадридском клубе.
Или обмен на Бэйла можно
Или обмен на Бэйла можно
Интересно сколько предложит Левак за новый контракт, вместо 70 тыщ в неделю, скрепя сердцем 80-100?))))
Интересно сколько предложит Левак за новый контракт, вместо 70 тыщ в неделю, скрепя сердцем 80-100?))))
Я думаю 200 это перебор, но за 150 продадут.
Я думаю 200 это перебор, но за 150 продадут.