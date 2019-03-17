Семак: «Падение Дзюбы? Это чистейший пенальти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью со «Спартаком».

Как можно быть довольным ничьей? Хотели выиграть. Во втором тайме были хорошие моменты, штанга. Как можно быть довольным ничьей? Хотели выиграть. Во втором тайме были хорошие моменты, штанга.

Падение Дзюбы? Это чистейший пенальти - защитник не сыграл в мяч. Мы не смотрели на таблицу, хотели победить.