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Семак: «Падение Дзюбы? Это чистейший пенальти»

вчера, 21:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью со «Спартаком».

Как можно быть довольным ничьей? Хотели выиграть. Во втором тайме были хорошие моменты, штанга. Как можно быть довольным ничьей? Хотели выиграть. Во втором тайме были хорошие моменты, штанга.

Падение Дзюбы? Это чистейший пенальти - защитник не сыграл в мяч. Мы не смотрели на таблицу, хотели победить. 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 1120
сегодня в 00:22
Не согласен с мнением Вячеслава Остапенко, что он согласен с мнением Семака! Не согласен так же с мнением бакланов сОккера, что Сергея Богдановича нужно выгнать назад, в "УФУ"! Дзюба уже нырки так отработал, что любое его падение можно смело оценивать пендалями!
Nikola45
Nikola45 ответил Piter SpaM
   9 / 1120
вчера в 23:52
Слышу звон, не знаю где он)) Новые правила вступят с 01.06.2019 - это раз! НЕ любое попадание будет считаться штрафным. Будут введены виртуальные сектора, на основе часового циферблата! Ржу теперь с вас двоих)) P/s оффсайд скорее всего был. Но принимал решение не Москалёв, на него денег не хватило, купили только бокового
))))))))))))))) Вот я с Вас улыбаюсь )))
Wolf77785
Wolf77785 ответил ziborock
   60 / 1120
вчера в 23:30
Бомжи злятся!А нам пох!)))))
конечно, вы вам не по;, только, когда раз в 10 матчей, вас засудят, но каждый 2 матч в вашу сторону, вы внимания конечно не обращаете))
time out
time out ответил mangoх12
   92 / 1120
вчера в 23:24
Судья был заряжен! Это и понятно , назначать одного и того же судью на повторный матч между этими же командами было уже постановкой. То что Москалев тянул слегка спартак сомнений нет. Думаю, что он списанный материал раз повторно назначили на этот матч ,ведь понятно было, что матч будет трудный и должен судить кто то из более компетентных
Для коней, кто бы не судил Спартак, всегда судьи заряжены. Тоже самое можно говорить о всех судьях, которые судят матчи коней, они куплены. Докажи обратное, если ты такой умный.
mangoх12
mangoх12
   32 / 1120
вчера в 23:13
Судья был заряжен! Это и понятно , назначать одного и того же судью на повторный матч между этими же командами было уже постановкой. То что Москалев тянул слегка спартак сомнений нет. Думаю, что он списанный материал раз повторно назначили на этот матч ,ведь понятно было, что матч будет трудный и должен судить кто то из более компетентных
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 1120
вчера в 23:05
Я не собираюсь вступать в спор между спартачаии и питерскими по поводу судейства. Ошибок было много в обе стороны. Уровень судейства не соответствовал уровню матча
alexgurzan
alexgurzan ответил Сергей Саныч
   171 / 1120
вчера в 22:47
Посмотри внимательно на левую ногу Дзюбы. Он мог её спокойно ставить на землю и не падать. А он её поджал и рухнул. До этой ноги вообще никто не касался. 5-27. Жучила твой Дзюба. Да и офсайд Глушака высосан из пальца. С одним был на линии,а перед ним кто-то на пол метра ближе к своим воротам. Это в момент паса.Потом всё завертелось.
У нас запрещено размещение видео с российских телеканалов.
Пункт 5.1: https://www.soccer.ru/rules
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Nikola45
   42 / 1120
вчера в 22:37
А Мы с Вас ржем и с Москалева!! Новые правила! В Руку попало все пенальти! Так что первый пенальти! Уранили Дзюбу второй! Гол Глушакова из ОФСАЙДА!! Подавайте ВАР! ДОстали Федунята и судьи Федуна!
Посмотри внимательно на левую ногу Дзюбы.
Он мог её спокойно ставить на землю и не падать.
А он её поджал и рухнул.
До этой ноги вообще никто не касался.
5-27.
Жучила твой Дзюба.
Да и офсайд Глушака высосан из пальца.
С одним был на линии,а перед ним кто-то на пол метра ближе к своим воротам.
Это в момент паса.Потом всё завертелось.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   374 / 1120
вчера в 22:36
Согласен с мнением Семака
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
   388 / 1120
вчера в 22:23
Чистейший Пенальти на Дзюбе.
Piter SpaM
Piter SpaM ответил Nikola45
   775 / 1120
вчера в 22:22
А Мы с Вас ржем и с Москалева!! Новые правила! В Руку попало все пенальти! Так что первый пенальти! Уранили Дзюбу второй! Гол Глушакова из ОФСАЙДА!! Подавайте ВАР! ДОстали Федунята и судьи Федуна!
Слышу звон, не знаю где он))

Новые правила вступят с 01.06.2019 - это раз!

НЕ любое попадание будет считаться штрафным. Будут введены виртуальные сектора, на основе часового циферблата!

Ржу теперь с вас двоих))

P/s оффсайд скорее всего был. Но принимал решение не Москалёв, на него денег не хватило, купили только бокового
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   53 / 1120
вчера в 22:22
Семак: «Ответный матч с Динамо Минск? Это чистейший договорняк»
злой болельщик
злой болельщик
   582 / 1120
вчера в 22:21
Забыл Семак добавить: "Клянусь, честное слово!"
Footbolista
Footbolista
   5 / 1120
вчера в 22:15
Физрук заныл)...
time out
time out
   92 / 1120
вчера в 22:13
Этого ныряльщика надо в каждом матче удалять за симуляцию. Играть дерево не умеет, так нырками пытается пенальти получить. Это уже давно известно.
Nikola45
Nikola45 ответил Piter SpaM
   9 / 1120
вчера в 22:10
60' Артем Дзюба оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр показал, что нужно подниматься. 59' Смольников заехал Ташаеву по ноге, но арбитр желтую карточку не показал, что очень не понравилось хозяевам. Ржу с тебя
Читайте новые правила о том как мяч попадает в руку!!
Nikola45
Nikola45 ответил Piter SpaM
   9 / 1120
вчера в 22:10
60' Артем Дзюба оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр показал, что нужно подниматься. 59' Смольников заехал Ташаеву по ноге, но арбитр желтую карточку не показал, что очень не понравилось хозяевам. Ржу с тебя
А Мы с Вас ржем и с Москалева!! Новые правила! В Руку попало все пенальти! Так что первый пенальти! Уранили Дзюбу второй! Гол Глушакова из ОФСАЙДА!! Подавайте ВАР! ДОстали Федунята и судьи Федуна!
1-й парень
1-й парень
   74 / 1120
вчера в 22:07
Продажный тарасовский судья дважды лишает Зенита чистой победы.
ziborock
ziborock ответил Piter SpaM
   62 / 1120
вчера в 22:05
60' Артем Дзюба оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр показал, что нужно подниматься. 59' Смольников заехал Ташаеву по ноге, но арбитр желтую карточку не показал, что очень не понравилось хозяевам. Ржу с тебя
Нахрен они тебе нужны? Их никто не уважает и так!)))
Арсений_88
Арсений_88
   182 / 1120
вчера в 22:02
Тошно смотреть на этот цирк москалева.
Piter SpaM
Piter SpaM ответил Литейный 4
   775 / 1120
вчера в 22:01
Хронологию смотри. Поставили бы пенальти на Дзюбе, игра поменялась бы и Смольников не встретился бы с фолом. УсЁ просто. Гыгыгы
60' Артем Дзюба оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр показал, что нужно подниматься.
59' Смольников заехал Ташаеву по ноге, но арбитр желтую карточку не показал, что очень не понравилось хозяевам.

Ржу с тебя
ziborock
ziborock ответил Scuderia Ferrari
   62 / 1120
вчера в 21:59
Скоро тут будут Маловара и Сангу как экспертов публиковать, что Луиска круче Ракитича, Луишка круче Агуэро, Промеска круче Гризманна, позор!
Будут. не будут, но шестерки уже здесь!)))
makkie
makkie
   33 / 1120
вчера в 21:54
Дзюба весит под 100 кг, а валится от касания как пушинка... еще и от руки соперника отталкивается, симулянтишка!
Не верю! (С)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Piter SpaM
   1 / 1120
вчера в 21:53
Удар Смольникова по ногам ? Это чистая жёлтая и удаление.
Хронологию смотри. Поставили бы пенальти на Дзюбе, игра поменялась бы и Смольников не встретился бы с фолом. УсЁ просто. Гыгыгы
juvenale
juvenale
   18 / 1120
вчера в 21:53
ну и удаление смольникова тоже было
Piter SpaM
Piter SpaM
   775 / 1120
вчера в 21:47
Удар Смольникова по ногам ? Это чистая жёлтая и удаление.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Гавроша
   7 / 1120
вчера в 21:46
Скоро тут будут Маловара и Сангу как экспертов публиковать, что Луиска круче Ракитича, Луишка круче Агуэро, Промеска круче Гризманна, позор!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Гавроша
   7 / 1120
вчера в 21:45
Они и слова Кафельникова не выложили о пищевике!
Гавроша
Гавроша ответил parallels
   55 / 1120
вчера в 21:42
ловчева тащите! он только что по телеку сказал, что глушаков забил из офсайда! шах и мат, хряки!
Соккер такое не опубликует.
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 21:42
В ворота спартака пенальти не назначают, да и голы Зенита на засчитавают. А вот спартаку можно из офсайда забивать.
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