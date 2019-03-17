Семак: «Падение Дзюбы? Это чистейший пенальти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью со «Спартаком».
Как можно быть довольным ничьей? Хотели выиграть. Во втором тайме были хорошие моменты, штанга. Как можно быть довольным ничьей? Хотели выиграть. Во втором тайме были хорошие моменты, штанга.
Падение Дзюбы? Это чистейший пенальти - защитник не сыграл в мяч. Мы не смотрели на таблицу, хотели победить.
Пункт 5.1: https://www.soccer.ru/rules
Пункт 5.1: https://www.soccer.ru/rules
Он мог её спокойно ставить на землю и не падать.
А он её поджал и рухнул.
До этой ноги вообще никто не касался.
5-27.
Жучила твой Дзюба.
Да и офсайд Глушака высосан из пальца.
С одним был на линии,а перед ним кто-то на пол метра ближе к своим воротам.
Это в момент паса.Потом всё завертелось.
Он мог её спокойно ставить на землю и не падать.
А он её поджал и рухнул.
До этой ноги вообще никто не касался.
5-27.
Жучила твой Дзюба.
Да и офсайд Глушака высосан из пальца.
С одним был на линии,а перед ним кто-то на пол метра ближе к своим воротам.
Это в момент паса.Потом всё завертелось.
Новые правила вступят с 01.06.2019 - это раз!
НЕ любое попадание будет считаться штрафным. Будут введены виртуальные сектора, на основе часового циферблата!
Ржу теперь с вас двоих))
P/s оффсайд скорее всего был. Но принимал решение не Москалёв, на него денег не хватило, купили только бокового
Новые правила вступят с 01.06.2019 - это раз!
НЕ любое попадание будет считаться штрафным. Будут введены виртуальные сектора, на основе часового циферблата!
Ржу теперь с вас двоих))
P/s оффсайд скорее всего был. Но принимал решение не Москалёв, на него денег не хватило, купили только бокового
59' Смольников заехал Ташаеву по ноге, но арбитр желтую карточку не показал, что очень не понравилось хозяевам.
Ржу с тебя
59' Смольников заехал Ташаеву по ноге, но арбитр желтую карточку не показал, что очень не понравилось хозяевам.
Ржу с тебя
Не верю! (С)
Не верю! (С)