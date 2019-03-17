Фернандес: «Здорово, что мне выпало место Варана»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над «Уралом».
Обычно я отдаю голевые передачи и тем самым помогаю партнерам отличиться. А вот сам долго не забивал, не получалось. Но вот пришел на угловой и наконец забил!
Когда я зашел в раздевалку, очень удивился, увидев именные таблички. Здорово, что мне выпало место Варана. Он отличный защитник, чемпион мира. Конечно, это меня вдохновляло.
Хотя это был лишь второй матч в группе. И после этого на стадионе уже играли не французы. Кароче бред какой то
Хотя это был лишь второй матч в группе. И после этого на стадионе уже играли не французы. Кароче бред какой то
Удачных игр и голов!!!
Удачных игр и голов!!!