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Фернандес: «Здорово, что мне выпало место Варана»

вчера, 20:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над «Уралом».

Обычно я отдаю голевые передачи и тем самым помогаю партнерам отличиться. А вот сам долго не забивал, не получалось. Но вот пришел на угловой и наконец забил!

Когда я зашел в раздевалку, очень удивился, увидев именные таблички. Здорово, что мне выпало место Варана. Он отличный защитник, чемпион мира. Конечно, это меня вдохновляло.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Лакшери
   167 / 1120
вчера в 23:28
Не понял причем тут Варан ? Какие ещё таблички ?
Тоже сначала не понял. Но судя по всему на стадионе в Екатеринбурге до сих пор не сменили таблички после матча сборной Франции.

Хотя это был лишь второй матч в группе. И после этого на стадионе уже играли не французы. Кароче бред какой то
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   54 / 1120
вчера в 22:04
Не важно кто БЫЛ Варан, важно что ЕСТЬ Супер Марио.
Удачных игр и голов!!!
Лакшери
Лакшери
   267 / 1120
вчера в 21:26
Не понял причем тут Варан ? Какие ещё таблички ?
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 21:12
Потому ты суперМарио!
SHMEL
SHMEL
   124 / 1120
вчера в 21:10
Марио отличный игрок и всегда забивает очень нужные и важные мячи.Благодаря его голу мы уже вторые в таблице.
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