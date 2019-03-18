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Манчини: «Я не мог не вызвать Квальяреллу»

вчера, 12:35

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от отборочных матчей Евро-2020 с Финляндией (23 марта) и Лихтенштейном (26 марта).

В состав команды попал 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, забивший в этом сезоне Серии А уже 21 гол.

Мы должны победить, хотя результат этих матчей не предрешен, особенно это касается первой встречи, где большое значение будут играть мотивация и наш настрой. Нужно хорошо подготовиться и быть внимательными, потому что в каждой игре можно наткнуться на подводные камни. Финляндия сейчас в тонусе, и эта встреча не будет легкой прогулкой.

Квальярелла? Он продолжает забивать, поэтому я не мог его не вызвать. Понятно, что Фабио не молодеет, но я думаю, он еще поможет нам.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 14:17
Посмотрим, что он покажет в сборной, всё-таки 36 не 26.
kotmyshka
kotmyshka
   268 / 1119
вчера в 13:35
Поступило предложение, от которого нельзя отказаться. Это Италия... (Шучу)
STVA 1
STVA 1
   112 / 1119
вчера в 13:09
21 гол забить в серии А не каждому удается .
Степка питерский
Степка питерский
   353 / 1119
вчера в 12:46
Манчини еще вернется в наш Зенит за трофеем!
Alladins
Alladins
   77 / 1119
вчера в 12:44
Как чабан, всё экспериментирует.
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