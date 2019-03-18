Манчини: «Я не мог не вызвать Квальяреллу»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от отборочных матчей Евро-2020 с Финляндией (23 марта) и Лихтенштейном (26 марта).

В состав команды попал 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, забивший в этом сезоне Серии А уже 21 гол.

Мы должны победить, хотя результат этих матчей не предрешен, особенно это касается первой встречи, где большое значение будут играть мотивация и наш настрой. Нужно хорошо подготовиться и быть внимательными, потому что в каждой игре можно наткнуться на подводные камни. Финляндия сейчас в тонусе, и эта встреча не будет легкой прогулкой.

Квальярелла? Он продолжает забивать, поэтому я не мог его не вызвать. Понятно, что Фабио не молодеет, но я думаю, он еще поможет нам.