Гаттузо - о потасовке Кессье и Бильи: «Такое недопустимо»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча с «Интером» (2:3), а также отдельно остановился на инциденте во втором тайме, когда на скамейке запасных повздорили два игрока «россонери» Лукас Билья и Франк Кессье.

В первом тайме мы были постоянно под давлением и не могли нормально разыграть мяч. Во втором тайме мы кое-что поменяли, пытались не допускать их быстрых проходов, однако «Интер» постоянно выбегал в атаку вчетвером или впятером. Меня иногда критикуют за излишнюю оборонительную тактику, но нужно учитывать и то, какие футболисты в моем распоряжении.

Думаю, при счете 0:2 любая команда бы развалилась, так что я доволен выступлением «Милана». Наш неудачный первый тайм - это заслуга «Интера».

Что касается потасовки между Кессье и Бильей, то такое недопустимо. В раздевалке все игроки должны уважать друг друга. Вы можете критиковать мою тактику, но я построил свою карьеру на уважении, групповой этике, представляя цвета «Милана». Я всегда приветствовал своих товарищей по команде, даже если они не играли несколько месяцев. Скажу свое слово по данному инциденту в течение нескольких дней.