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Гаттузо - о потасовке Кессье и Бильи: «Такое недопустимо»

вчера, 09:28
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 3Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча с «Интером» (2:3), а также отдельно остановился на инциденте во втором тайме, когда на скамейке запасных повздорили два игрока «россонери» Лукас Билья и Франк Кессье.

В первом тайме мы были постоянно под давлением и не могли нормально разыграть мяч. Во втором тайме мы кое-что поменяли, пытались не допускать их быстрых проходов, однако «Интер» постоянно выбегал в атаку вчетвером или впятером. Меня иногда критикуют за излишнюю оборонительную тактику, но нужно учитывать и то, какие футболисты в моем распоряжении.

Думаю, при счете 0:2 любая команда бы развалилась, так что я доволен выступлением «Милана». Наш неудачный первый тайм - это заслуга «Интера».

Что касается потасовки между Кессье и Бильей, то такое недопустимо. В раздевалке все игроки должны уважать друг друга. Вы можете критиковать мою тактику, но я построил свою карьеру на уважении, групповой этике, представляя цвета «Милана». Я всегда приветствовал своих товарищей по команде, даже если они не играли несколько месяцев. Скажу свое слово по данному инциденту в течение нескольких дней.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 16:46
А сам никогда недрался?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   64 / 1119
вчера в 12:39
Свинское поведение, что тут скажешь.
kotmyshka
kotmyshka
   268 / 1119
вчера в 11:27
Да. Надо все обдумать и потом сказать.
kust07
kust07
   243 / 1119
вчера в 11:25
в футболе все возможно
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