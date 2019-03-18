Мюллер: «Хотели нанести ответный удар Дортмунду, который тоже выиграл»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пообщался с прессой после победы над «Майнцем» (6:0) в чемпионате Германии. По словам Мюллера, команда хотела ответить на выигрыш «Боруссии», которая идет вровень по очкам с мюнхенцами.

Мы хотели непременно показать хорошую игру. Из-за результата в среду мы ставили перед собой максимальную задачу. Мы хотели использовать свои моменты и нанести ответный удар Дортмунду, который тоже победил. Я рад, что мы так хорошо вошли в игру. С самых первых минут мы оказывали давление на соперника.

Приятно играть в такой разнообразный футбол. Мы хорошо использовали свободные зоны. Важно, что в последних трех матчах мы добыли хорошую статистику забитых мячей. Сейчас наше положение в таблице значительно лучше по сравнению с тем, что было в первом круге.