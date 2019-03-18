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Мюллер: «Хотели нанести ответный удар Дортмунду, который тоже выиграл»

вчера, 10:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пообщался с прессой после победы над «Майнцем» (6:0) в чемпионате Германии. По словам Мюллера, команда хотела ответить на выигрыш «Боруссии», которая идет вровень по очкам с мюнхенцами.

Мы хотели непременно показать хорошую игру. Из-за результата в среду мы ставили перед собой максимальную задачу. Мы хотели использовать свои моменты и нанести ответный удар Дортмунду, который тоже победил. Я рад, что мы так хорошо вошли в игру. С самых первых минут мы оказывали давление на соперника.

Приятно играть в такой разнообразный футбол. Мы хорошо использовали свободные зоны. Важно, что в последних трех матчах мы добыли хорошую статистику забитых мячей. Сейчас наше положение в таблице значительно лучше по сравнению с тем, что было в первом круге.

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Все комментарии
weinmar
weinmar
вчера в 18:01
Счет хороший, игра не очень. Когда уже кто-нибудь вытравит из Баварии это гвардиоловское катание мяча? Моду взяли, при каждом небольшом прессинге Нойеру мяч возвращать. В дриблинг, пожалуй, один только Коман не боится идти.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   253 / 1119
вчера в 15:45
Поживем увидим
Bayern Best
Bayern Best ответил Scuderia Ferrari
   161 / 1119
вчера в 15:04
Чёта обнаглели вы там вконец. Надеюсь, Дортмунд вас перегонит.
Дортмунд мы победим.
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 12:44
Нельзя упускать оставшиеся 2 трофея.
grisser
grisser
   62 / 1119
вчера в 12:20
Нанесли, но слабенький.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1119
вчера в 11:29
Чёта обнаглели вы там вконец. Надеюсь, Дортмунд вас перегонит.
ДСА
ДСА
   246 / 1119
вчера в 11:09
А когда-то Майнц даже обыгрывал Баварию.
STVA 1
STVA 1
   112 / 1119
вчера в 11:03
Нанесли Майнцу нокаут.
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