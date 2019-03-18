ГлавнаяНовости

Матич: «Хочу, чтобы Сульшер остался в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 11:27

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич выступил в поддержку главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

В последнем своем матче МЮ уступил «Вулверхэмптону» в Кубке Англии.

Я уверен, что тренер изменит ситуацию, и мы станем лучше. Я хочу, чтобы Оле остался. Он отличный тренер.

Мы приложим все усилия, чтобы попасть в топ-4. МЮ не может оставить это просто так. 

Если два месяца назад мы отставали от четвертой строчки на 11 очков, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Впереди у МЮ восемь финалов, так что нужно извлечь уроки из поражения от «Вулверхэмптона».

МЮ на данный момент занимает пятое место, отставая от четвертой строчки на два пункта. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касильяс: «Покупка Милитао – это блестящая сделка „Реала“»
Сегодня, 05:26 Комментарии0
Дешам: «Мбаппе уже привык, что за ним пристально следят защитники»
Сегодня, 04:57 Комментарии1
Маротта: «„Интер“ не будет наказывать Икарди»
Сегодня, 04:22 Комментарии1
Касильяс хочет вернуться в Ла Лигу и сборную Испании
Сегодня, 03:50 Комментарии4
Моуриньо: «Прямо сейчас Мбаппе – самый дорогой футболист планеты»
Сегодня, 03:27 Комментарии7
Ибрагимович: «Рашфорд — это будущее „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 23:08 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   1106 / 1119
вчера в 20:12
Матич, если будешь играть нормально, то оставят, из за твоих косяков в центре, провалили матч.
Bayern Best
Bayern Best
   161 / 1119
вчера в 18:16
Думаю он останется в МЮ.
mrkdg
mrkdg
вчера в 17:44
Все говорят о Почетино и хотят чтобы он возглавил МЮ. Но что он выиграл? Чего добился со шпорами? Ничего. Да, команда при нем стала играть лучше, стабильнее, стала сильнее. Но не более того. Ни титулов, ни чемпионства, не лидирующие позиции в европе. Да и сам прогресс этой команды обусловлен еще тем что МЮ, Арсенал да и Челси тоже очень сильно сдали. Так что я бы не был так уверен в том что Почетино тот кто сделает МЮ сильнее.
mrkdg
mrkdg
вчера в 17:36
А я бы дал шанс проявить себя Сульшеру и оставил бы его еще на один полноценный сезон. Человек пришел в половине сезона и не так мало сделал кстати за такой короткий срок. Так что пока рано выгонять его и искать замену. Пусть человек попробует показать и доказать что он достоин быть у руля МЮ.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   51 / 1119
вчера в 17:20
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       51 / 1119
    вчера в 17:16
      Die Roten
      Die Roten
         430 / 1119
      вчера в 17:00
      Пчти все хотят наверное
      Red_team
      Red_team ответил anyway
         296 / 1119
      вчера в 15:47
      сейчас просто-напросто рано делать какие-то выводы, сезон еще не закончен и Оле когда-то должен был проиграть, к счастью это случилось в кубке, если МЮ финиширует в топ-4 - можно оставить, нет - позвать почеттино или тренера вулверхемптона
      Дело не в самом проигрыше, а в содержании игры, а вернее полном его отсутствии. Так то это уже второе поражение подряд, до этого был Арсенал в лиге. Ну да ладно, действительно посмотрим в конце сезона
      anyway
      anyway ответил Red_team
         124 / 1119
      вчера в 15:07
      Продублирую свой пост с другого ресурса: "Мда... некоторые говорили, что всплеск в игре МЮ после назначения Оле связан с избавлением от оков Жозе, что это был временный запал и кураж, а не тренерский гений Сульшера. Я был нейтрален к этому мнению, но в душе очень надеялся, что это не так и именно Оле "виновник" той относительно хорошей игры, что демонстрировал МЮ после его назначения. В матче с волками я увидел тот "старый и добрый МЮ" что и при Жозе... плевать на это поражение и этот кубок, есть лишь огромный страх и печаль если это все-таки был кураж =( " вот если это был кураж и ничего более, то не вижу смысла оставлять Оле при всем уважении к нему
      сейчас просто-напросто рано делать какие-то выводы, сезон еще не закончен и Оле когда-то должен был проиграть, к счастью это случилось в кубке, если МЮ финиширует в топ-4 - можно оставить, нет - позвать почеттино или тренера вулверхемптона
      cska plus
      cska plus
         14 / 1119
      вчера в 14:48
      Сульшер заслужил быть главным тренером МЮ.
      Pervomaez
      Pervomaez
         212 / 1119
      вчера в 14:28
      Чтобы все не мусолить, зря маура убрали с таким подходом к клубу у руководства ни кто не поможет, пока игроки будут заказывать музыку не видать нам удачи
      Red_team
      Red_team
         296 / 1119
      вчера в 12:44
      Продублирую свой пост с другого ресурса:
      "Мда... некоторые говорили, что всплеск в игре МЮ после назначения Оле связан с избавлением от оков Жозе, что это был временный запал и кураж, а не тренерский гений Сульшера. Я был нейтрален к этому мнению, но в душе очень надеялся, что это не так и именно Оле "виновник" той относительно хорошей игры, что демонстрировал МЮ после его назначения. В матче с волками я увидел тот "старый и добрый МЮ" что и при Жозе... плевать на это поражение и этот кубок, есть лишь огромный страх и печаль если это все-таки был кураж =( " вот если это был кураж и ничего более, то не вижу смысла оставлять Оле при всем уважении к нему
      prayforspecialone
      prayforspecialone
         726 / 1119
      вчера в 12:20
      надо брать четвертое место в АПЛ, шансы с Барсой минимальны, на одном характере такую Барсу с Месси не пройти
      STVA 1
      STVA 1
         112 / 1119
      вчера в 12:06
      Многие хотят.
      galem72
      galem72
         219 / 1119
      вчера в 11:35
      Чтобы он остался в Юнайтед, нужно не только желание игроков, но и их нормальное исполнение на газоне, чего откровенно не было в матче с Волками. Есть, конечно, возможность реабилитироваться в начале апреля при тех же условиях с ними, но это уже будет совсем другая история. Удачи МЮ!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100