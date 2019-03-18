Матич: «Хочу, чтобы Сульшер остался в „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич выступил в поддержку главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
В последнем своем матче МЮ уступил «Вулверхэмптону» в Кубке Англии.
Я уверен, что тренер изменит ситуацию, и мы станем лучше. Я хочу, чтобы Оле остался. Он отличный тренер.
Мы приложим все усилия, чтобы попасть в топ-4. МЮ не может оставить это просто так.
Если два месяца назад мы отставали от четвертой строчки на 11 очков, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Впереди у МЮ восемь финалов, так что нужно извлечь уроки из поражения от «Вулверхэмптона».
МЮ на данный момент занимает пятое место, отставая от четвертой строчки на два пункта.
"Мда... некоторые говорили, что всплеск в игре МЮ после назначения Оле связан с избавлением от оков Жозе, что это был временный запал и кураж, а не тренерский гений Сульшера. Я был нейтрален к этому мнению, но в душе очень надеялся, что это не так и именно Оле "виновник" той относительно хорошей игры, что демонстрировал МЮ после его назначения. В матче с волками я увидел тот "старый и добрый МЮ" что и при Жозе... плевать на это поражение и этот кубок, есть лишь огромный страх и печаль если это все-таки был кураж =( " вот если это был кураж и ничего более, то не вижу смысла оставлять Оле при всем уважении к нему
"Мда... некоторые говорили, что всплеск в игре МЮ после назначения Оле связан с избавлением от оков Жозе, что это был временный запал и кураж, а не тренерский гений Сульшера. Я был нейтрален к этому мнению, но в душе очень надеялся, что это не так и именно Оле "виновник" той относительно хорошей игры, что демонстрировал МЮ после его назначения. В матче с волками я увидел тот "старый и добрый МЮ" что и при Жозе... плевать на это поражение и этот кубок, есть лишь огромный страх и печаль если это все-таки был кураж =( " вот если это был кураж и ничего более, то не вижу смысла оставлять Оле при всем уважении к нему