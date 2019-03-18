Матич: «Хочу, чтобы Сульшер остался в „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич выступил в поддержку главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

В последнем своем матче МЮ уступил «Вулверхэмптону» в Кубке Англии.

Я уверен, что тренер изменит ситуацию, и мы станем лучше. Я хочу, чтобы Оле остался. Он отличный тренер.

Мы приложим все усилия, чтобы попасть в топ-4. МЮ не может оставить это просто так.